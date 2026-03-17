Чи продовжить Угорщина обмеження фінансової допомоги для України?

Про те, чому країна не змінила позицію щодо підтримки, йдеться в повідомленні Віктора Орбана.

Дивіться також Угорщині вдалося: Україна погодилась на пропозицію, щодо "Дружби" від Європи

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Будапешт не змінить фінансових рішень відносно українців без відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Напередодні Україна погодилась на пропозицію ЄС щодо залучення фінансів та експертів для відновлення поставок нафти до Угорщини й Словаччини через зазначений трубопровід.

Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною,

– пояснив Орбан.

Так політик прокоментував розмову з головою Європейської Ради Антоніу Коштою, прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та визначив "результати".

Водночас Віктор Орбан звинуватив українців, у тому, що не вони прийняли угорську команду експертів для огляду "Дружби".

Вони не погоджуються і навіть відкрито заявляють, що не мають наміру передавати дешеву російську нафту до Угорщини,

– додав політик.

Зокрема він назвав такі дії України приводом втрутитися у виборчий процес Угорщини на користь опозиційної партії "Тиса".

Що відомо про відновлення нафтопроводу "Дружба"?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що європейські експерти готові вже зараз почати відновлювальні роботи.

Про це стало відомо після погодження України на ремонт "Дружби" за підтримки Європейського Союзу.

ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно,

– зазначила президентка.

Вона додала, що пріоритетом Європи залишаться забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян. Тому потрібно працювати на результат. Він зокрема полягає у пошуку альтернатив російської нафти.

Напередодні президент України під час спілкування з журналістами розповів, що відновлення "Дружби" ніяк не відрізняється від зняття санкцій з Росії.

Це неправильно. Питання глобальніше: ми продаємо російську нафту або ми її не продаємо. Тому що мене змушують відновити "Дружбу". Чим це відрізняється від зняття санкцій з "рускіх",

– пояснив Зеленський.

Він додав, що проти відновлення експорту російської нафти, але Україні ставлять умови про обмеження допомоги, зокрема військової.

Що ще відомо про наслідки припинення роботи "Дружби"?