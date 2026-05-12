Одну копейку можно продать за 14 000 гривен: как именно выглядит эта монета
- Монета 1 копейка 1992 года разновидности 1.11АЕ может стоить от 4 000 до 14 000 гривен из-за своей редкости.
- Другие виды этой монеты, такие как 1.11АА, не имеют ценности.
1 копейку 1992 года можно дорого продать. Конечная цена зависит разновидности, штамма, а также – состояния монеты. Какие именно экземпляры дорого стоят рассказываем далее.
Какую монету 1992 года можно продать за 14 000 гривен?
Реально дорого можно реализовывать именно разновидность монеты 1.11АЕ, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
Эта разновидность чрезвычайно редкая. Цена такой монеты на аукционе в среднем составляет 10 000 – 12 000 гривен.
Особенности указанной разновидности следующие:
- верхушка правого верхнего листа округлая;
- на монете крупные ягоды.
Какую 1 копейку можно действительно дорого продать / Изображение с ресурса "Монеты-ягодки"
В то же время в обращении чаще всего можно было встретить именно разновидность такой монеты – 1.11АА. Эти экземпляры легко отличить, у них – маленькие ягоды. Сейчас 1.11АА ничего не стоит, это абсолютно неценные монеты.
Сколько стоят разные виды монет номиналом 1 копейка 1992 года?
Согласно нынешним тенденциям, сейчас цены такие:
- разновидность 1.11АА имеет цену – 1 копейка;
- 1.11АЕ с крупными ягодами – от 4 000 до 14 000 гривен;
- 1.12АА, 1.13АА – 10 – 15 гривен;
- 1.2АА – 500 – 900 гривен;
- 1.31АА, 1.33А, 1.35АЕ – 30 – 50 гривен;
- 1.35АА с маленькими ягодами – примерно 11 000 гривен, говорится в каталоге ресурса "Монеты-ягодки".
Обратите внимание! Чтобы получить значительную сумму, нужно реализовывать монету именно среди коллекционеров. Иначе ее стоимость будет соответствовать номиналу.
Что известно о 1 копейке 1992 года?
1 копейка 1992 года это оборотная монета. На ее аверсе изображен трезубец. Также там размещена надпись "Украина" и надпись – 1992 год. А вот на реверсе можно увидеть номинал, стилизованный венок из листьев и ягод.
На реверсах такой копейки можно найти 2 вида штампов. АА обозначает экземпляр с мелкими ягодами и тонким шрифтом. А вот АЕ – с крупными ягодами и толстым шрифтом.