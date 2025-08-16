Какие монеты являются самыми редкими для продажи в Украине?

Лидер по цене – 2 копейки 1992 года

Согласно данным с сайта "Монеты-Ягодки", самой дорогой украинской монетой является 2 копейки 1992 года, передает 24 Канал. Особенностью этой копейки является то, что она так и не была запущена в обращение.

Поэтому, коллекционеры готовы заплатить за такую монету где-то 30 тысяч гривен, однако если копейка изготовлена из немагнитной стали, то стоимость еще выше.

Известно, что первые украинские 2 копейки 1992 года были алюминиевые и их чеканили на Луганском станкостроительном заводе.

Для пробы было создано всего от 20 до 30 копеек такого образца, что делает их довольно редкими.

По каталогу Игоря Коломийца, издание 8, разновидность монеты классифицируется как 1ГА.

Кроме того, интересным признаком монеты является то, что из-за ошибки в эскизах на монете изобразили узкий венок.



Вид самой дорогой украинской копейки со времен независимости / Фото "Монеты-Ягодки"

Первая гривна копейкой не отстает в цене

Следующей в списке самых дорогих копеек является 1 гривна 1992 года, что также оказалась пробной монетой Украины. Такую редкую монету найти в продаже сейчас невозможно.

Характерным признаком первых гривен копейкой является то, что они были изготовлены без гуртовой надписи.

Всего несколько экземпляров монет находятся в коллекциях нумизматов, и все такие гривны, выставленные на продажу, обычно из частных коллекций.

Таким образом, 1 гривна 1992 года разновидности 1.1ААг с гладким гуртом может обойтись от 12 до 37 тысяч гривен.



Редкая 1 гривна 1992 года, гладкий гурт / Фото "Монеты-Ягодки"

Сколько стоят 10 копеек 1992 года

Есть немало разновидностей 10 копеек, впрочем среди них редкие могут стоить до 20 тысяч гривен за монету. Как и 1 гривна 1992 года, 10 копеек того же года отчеканили на Луганском станкостроительном заводе.

Из-за того, что во время чеканки использовались различные виды штемпелей, 10 копеек имеют несколько разновидностей.

Кое-где 10 копеек 1992 года называют "Английский чекан" из-за того, что их чеканили именно английскими штемпелями (касается разновидности 4ВАм).

К самым дорогим относятся виды: 1.14ГАм, 1.34АБм, 2.21ВАк, 3.11ДАм, 3.12ДАм, 3.31ЖАг и 4ВАм.





Какие 10 копеек будут самыми дорогими / Фото "Монеты-Ягодки"

Заметьте! Например, в 2023 году на аукционе Виолити была продана монета 10 копеек разновидности 4ВАм за рекордные 33 тысячи гривен.

Чем особенна 1 копейка 1992 года

На этой монете изображен трезубец, надпись "Украина" и дата 1992 года. Кроме того, известно, что существует 2 типа штампов реверса, а именно: АА, где есть мелкие ягоды и тонкий шрифт, и АЕ, где изображены крупные ягоды и толстый шрифт.

Самый дорогой разновидность 1 копейки 1992 года – это 1.11АЕ, где присутствуют крупные ягоды. Цена за такую копейку от 4 до 14 тысяч гривен.



1 копейка 1992 года за 14 тысяч гривен / Фото "Монеты-Ягодки"

Не меньше стоит разновидность 1.35АА с маленькими ягодами – 11 тысяч гривен.



Разновидность 1 копейки 1992 года / Фото "Монеты-Ягодки"

Замыкает 5-ку самых дорогих монет – 5 копеек 1992 года

Несмотря на разновидности таких монет, как 2 копейки и 1 гривну 1992 года, которые не были запущены в обращение, 5 копеек является оборотной монетой Украины.

Например, 5 копеек чаще всего встречаются с разновидностью 1.1ААм с мелкой насечкой гурта, однако они ничего не стоят. Но если говорить о редких разновидностях 5 копеек, то цена на них может достигать даже до 10 тысяч гривен.

Поэтому, разновидность 1.1ААк, крупная насечка гурта, может стоить от 4 тысяч до 10 тысяч гривен.



Вид 5 копеек, которые стоят 10 тысяч / Фото "Монеты-Ягодки"

А за разновидность 2БАм, узкий средний зуб трезуб – от 2,5 тысячи до 7 тысяч гривен.



5 копеек, которые стоят до 7 тысяч гривен / Фото "Монеты-Ягодки"