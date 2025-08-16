Какие монеты являются самыми редкими для продажи в Украине?
- Лидер по цене – 2 копейки 1992 года
Согласно данным с сайта "Монеты-Ягодки", самой дорогой украинской монетой является 2 копейки 1992 года, передает 24 Канал. Особенностью этой копейки является то, что она так и не была запущена в обращение.
Поэтому, коллекционеры готовы заплатить за такую монету где-то 30 тысяч гривен, однако если копейка изготовлена из немагнитной стали, то стоимость еще выше.
- Известно, что первые украинские 2 копейки 1992 года были алюминиевые и их чеканили на Луганском станкостроительном заводе.
- Для пробы было создано всего от 20 до 30 копеек такого образца, что делает их довольно редкими.
- По каталогу Игоря Коломийца, издание 8, разновидность монеты классифицируется как 1ГА.
- Кроме того, интересным признаком монеты является то, что из-за ошибки в эскизах на монете изобразили узкий венок.
Вид самой дорогой украинской копейки со времен независимости / Фото "Монеты-Ягодки"
- Первая гривна копейкой не отстает в цене
Следующей в списке самых дорогих копеек является 1 гривна 1992 года, что также оказалась пробной монетой Украины. Такую редкую монету найти в продаже сейчас невозможно.
- Характерным признаком первых гривен копейкой является то, что они были изготовлены без гуртовой надписи.
- Всего несколько экземпляров монет находятся в коллекциях нумизматов, и все такие гривны, выставленные на продажу, обычно из частных коллекций.
- Таким образом, 1 гривна 1992 года разновидности 1.1ААг с гладким гуртом может обойтись от 12 до 37 тысяч гривен.
Редкая 1 гривна 1992 года, гладкий гурт / Фото "Монеты-Ягодки"
- Сколько стоят 10 копеек 1992 года
Есть немало разновидностей 10 копеек, впрочем среди них редкие могут стоить до 20 тысяч гривен за монету. Как и 1 гривна 1992 года, 10 копеек того же года отчеканили на Луганском станкостроительном заводе.
- Из-за того, что во время чеканки использовались различные виды штемпелей, 10 копеек имеют несколько разновидностей.
- Кое-где 10 копеек 1992 года называют "Английский чекан" из-за того, что их чеканили именно английскими штемпелями (касается разновидности 4ВАм).
- К самым дорогим относятся виды: 1.14ГАм, 1.34АБм, 2.21ВАк, 3.11ДАм, 3.12ДАм, 3.31ЖАг и 4ВАм.
Какие 10 копеек будут самыми дорогими / Фото "Монеты-Ягодки"
Заметьте! Например, в 2023 году на аукционе Виолити была продана монета 10 копеек разновидности 4ВАм за рекордные 33 тысячи гривен.
- Чем особенна 1 копейка 1992 года
На этой монете изображен трезубец, надпись "Украина" и дата 1992 года. Кроме того, известно, что существует 2 типа штампов реверса, а именно: АА, где есть мелкие ягоды и тонкий шрифт, и АЕ, где изображены крупные ягоды и толстый шрифт.
- Самый дорогой разновидность 1 копейки 1992 года – это 1.11АЕ, где присутствуют крупные ягоды. Цена за такую копейку от 4 до 14 тысяч гривен.
1 копейка 1992 года за 14 тысяч гривен / Фото "Монеты-Ягодки"
- Не меньше стоит разновидность 1.35АА с маленькими ягодами – 11 тысяч гривен.
Разновидность 1 копейки 1992 года / Фото "Монеты-Ягодки"
- Замыкает 5-ку самых дорогих монет – 5 копеек 1992 года
Несмотря на разновидности таких монет, как 2 копейки и 1 гривну 1992 года, которые не были запущены в обращение, 5 копеек является оборотной монетой Украины.
Например, 5 копеек чаще всего встречаются с разновидностью 1.1ААм с мелкой насечкой гурта, однако они ничего не стоят. Но если говорить о редких разновидностях 5 копеек, то цена на них может достигать даже до 10 тысяч гривен.
- Поэтому, разновидность 1.1ААк, крупная насечка гурта, может стоить от 4 тысяч до 10 тысяч гривен.
Вид 5 копеек, которые стоят 10 тысяч / Фото "Монеты-Ягодки"
- А за разновидность 2БАм, узкий средний зуб трезуб – от 2,5 тысячи до 7 тысяч гривен.
5 копеек, которые стоят до 7 тысяч гривен / Фото "Монеты-Ягодки"