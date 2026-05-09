Что известно об эксклюзивных 10 гривнах, которые можно продать за дорого?

Первоначально, чтобы выявить эксклюзивную монету, нужно обратить внимание на соотношение сторон, сообщает сервис "Монеты-ягодки".

Какие монеты номиналом 10 гривен продаются дорого в 2026 году

В частности, речь идет о размещении портрета Ивана Мазепы. Если он полностью перевернут относительно противоположной стороны, тогда такую монету можно довольно дорого реализовать:

  • незначительный поворот означает, что монету можно продать за 150 – 200 гривен;
  • а при повороте на 180 градусов, цена за такой экземпляр может достигать 5 000 гривен.

Продать редкие или бракованные 10 гривен 2020 года можно через аукцион Виолити, сайты и сообщества нумизматов,
– отмечается на ресурсе.

Есть и другие 10 гривен, которые можно действительно дорого продать. Например, с браком. Речь идет, в частности, о таких особенностях:

  • непрогравированные буквы в надписях.;
  • лишний металл.

Заметим, продать дороже можно и другие монеты номиналом 10 гривен. Речь идет, в частности, о линейках, посвященные украинским военным. Также интересными считаются монеты этого номинала, где есть другие нетипичные изображения. Например, Антоновский мост, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Что важно знать, чтобы реализовывать редкие монеты?

  • Получить за такие монеты можно больше, именно при реализации их среди коллекционеров и нумизматов. Ведь эти специалисты обращают внимание на определенные особенности экземпляра. В частности, редкость монеты.

  • Если использовать такую монету при расчетах, выручить больше не удастся. Ведь в таком случае, ценность определяется номиналом.

  • Если вы имеете банковский ролик с монетами номиналом 10 гривен, его можно дороже продать. В среднем такой набор стоит: 400 – 500 гривен.