Что известно о выводе из обращения некоторых гривневых банкнот?

Этот процесс начался еще 1 ноября 2024 года, сообщает НБУ.

Читайте также Не держите деньги под матрасом: вот, как правильно откладывать

Дело в том, что эти банкноты заменяют на новые. То есть, выпущенные после 2014 года.

НБУ проводит замену купюр, чтобы повысить качество денег, находящихся в наличном обращении. В частности, благодаря этому, купюры будут более надежные, сообщает регулятор.

Национальный банк с целью повышения качества наличности в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные,

– сообщает НБУ.

Заметим, что замена указанных банкнот, фактически, завершит этот процесс. После этого, в банкнотно-монетном ряде гривны будут находиться только современные денежные знаки.

Обменивать банкноты старых образцов специально не нужно. Дело в том, что изъятие будет происходить незаметно:

банки не выдают такие банкноты из касс;

а также НБУ не будет выдавать эти купюры украинским финучреждениям.

Важно! Сейчас банкнотами номиналами 50 и 200 гривен 2003 – 2007 годов можно свободно рассчитываться.

Этот процесс происходит постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, одновременно приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам,

– отмечает Нацбанк.

Какие еще гривны изымают из обращения?