Какие банкноты заменят на монеты?

Речь идет о 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Детали объяснили в Нацбанке, объявив сроки процедуры.

Смотрите также Изношенные доллары и евро: можно ли обменять поврежденную наличность в Украине

Сейчас украинцы почти не используют банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, поэтому встретить их в розничной торговле сложно.

По данным Нацбанка, средний срок годности этих купюр составляет около 2,5 лет, то есть фактически они уже изношены.

Постепенное изъятие началось почти шесть лет назад, а теперь обменять такие деньги можно в:

всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года включительно;

уполномоченных банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – до 28 февраля 2029 года включительно;

Нацбанке – пока бессрочно.



Как выглядят "старые" гривны / Фото Нацбанка

К слову, в обращении уже много лет находятся монеты соответствующего номинала. Продолжительность их "жизни" значительно длиннее, около 20 – 25 лет.

Какие еще купюры выводят из обращения?

Напомним, ранее регулятор также начинал постепенную замену 50 и 200 гривен на банкноты аналогичных номиналов современного поколения. Это должно завершить процесс осовременивания ряда гривны.



Как выглядят "старые" гривны / Фото Нацбанка

Кроме того, с начала 2023 года продолжается изъятие 20 и 100 гривен старого образца, а с августа 2024 года – 500 гривен.



Как выглядят "старые" гривны / Фото Нацбанка

Что известно об изъятии монет в Украине?