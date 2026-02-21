Какие банкноты заменят на монеты?
Речь идет о 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Детали объяснили в Нацбанке, объявив сроки процедуры.
Смотрите также Изношенные доллары и евро: можно ли обменять поврежденную наличность в Украине
Сейчас украинцы почти не используют банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, поэтому встретить их в розничной торговле сложно.
По данным Нацбанка, средний срок годности этих купюр составляет около 2,5 лет, то есть фактически они уже изношены.
Постепенное изъятие началось почти шесть лет назад, а теперь обменять такие деньги можно в:
- всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года включительно;
- уполномоченных банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – до 28 февраля 2029 года включительно;
- Нацбанке – пока бессрочно.
Как выглядят "старые" гривны / Фото Нацбанка
К слову, в обращении уже много лет находятся монеты соответствующего номинала. Продолжительность их "жизни" значительно длиннее, около 20 – 25 лет.
Какие еще купюры выводят из обращения?
Напомним, ранее регулятор также начинал постепенную замену 50 и 200 гривен на банкноты аналогичных номиналов современного поколения. Это должно завершить процесс осовременивания ряда гривны.
Как выглядят "старые" гривны / Фото Нацбанка
Кроме того, с начала 2023 года продолжается изъятие 20 и 100 гривен старого образца, а с августа 2024 года – 500 гривен.
Как выглядят "старые" гривны / Фото Нацбанка
Что известно об изъятии монет в Украине?
В 2019 году в Украине изъяли из обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек, в 2020 году – 25 копеек, а с 2025 года – процесс начали для 10 копеек.
В январе стало известно о покупке регулятором специализированного оборудования стоимостью более 12 миллионов гривен. Оно предназначено для уничтожения около 800 тонн изъятых монет.