"Старые" или изношенные: какие доллары могут не принять в обменнике
- Все доллары США, выпущенные с 1914 года, являются действующими, и обменники обязаны их принимать.
- Обменники могут отказать в обмене валюты только из-за значительного износа банкноты или подозрения на фальшивость.
Обмен валют в Украине имеет четкие правила и требования. Обменники могут не принять у клиента иностранную валюту по нескольким причинам, но им запрещается отказать человеку только потому, что банкнота не понравилась.
Какие доллары остаются действительными?
Все доллары США, выпущенные с 1914 года, остаются законным платежным средством, пишет НБУ.
Дело в том, что политика правительства США четкая: любая банкнота Федеральной резервной системы, независимо от дизайна или года выпуска, является действующей.
Такой же позиции придерживается и Национальный банк Украины. Соответственно, и обменники обязаны принимать эти купюры по актуальному курсу.
Банкам, небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в осуществлении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенных на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств,
– отмечается в постановлении НБУ.
Впрочем, есть две объективные причины, по которым обменники имеют право отказать в обмене валюты:
- значительный износ или повреждение банкноты;
- подозрение на фальшивость.
Самая распространенная причина отказа – это именно физические дефекты, если купюра:
- сильно повреждена – имеет разрывы, отсутствуют части, склеенные фрагменты;
- значительно изношена – стертое изображение, нечитабельный номинал или серийный номер;
- имеет сильное загрязнение краской, жиром, плесенью или обожжена;
- имеет поврежденные или отсутствуют защитные элементы (лента, водяные знаки и т.д.).
Если в обменнике возникли сомнения относительно подлинности долларов, их передают на проверку. В случае подтверждения подделки банкноты изымают и передают правоохранителям.
Обратите внимание! Кассир не имеет права просто посмотреть на купюру и решить, что она "плохая". Проверку должны осуществлять с помощью специального оборудования. Если техника подтвердила подлинность банкноты, ее обязаны принять.
Почему возникает проблема "старых" и "новых" долларов?
Все доллары за более чем сто лет изменили свой вид. Дизайн меняют, чтобы улучшить защиту банкнот. С развитием технологий ФРС выпускает новые купюры, которые сложнее подделать.
Однако из-за этого иногда возникают проблемы с обменом американской валюты в обменниках.
Несколько лет назад украинский рынок всколыхнула волна слухов о том, что доллары 1990-х годов якобы скоро перестанут принимать. Некоторые обменники даже начали устанавливать заниженный курс для таких купюр или вообще отказывались их брать, пишет Приватбанк.
В итоге это привело к тому, что люди начали массово сдавали валюту по невыгодным условиям и потеряли часть средств.
Если говорить о 100-долларовой купюре, условно существует такое разделение:
- "старые" – купюры до 2013 года;
- "новые" – так называемые "синие" доллары с лентой защиты.
Фото: Разновидности 100 долларов разных лет / Приватбанк
Несмотря на это, юридически никакой разницы между ними нет. Все они равноценны.
Поэтому если обменник отказывается принимать купюру только из-за года выпуска или предлагает более низкий курс, клиент имеет полное право подать жалобу.
Важно! Обжаловать решение обменника можно в НБУ. Для этого достаточно оставить заявление на сайте регулятора.
Как распознать настоящие доллары?
Настоящие доллары США находятся в обращении в номиналах 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Чаще всего подделывают именно 100-долларовую банкноту, иногда меняя номинал на меньших купюрах, поэтому стоит помнить, что на "сотне" изображен Бенджамин Франклин.
Оригинальные доллары изготавливают не из обычной бумаги, а из специальной смеси хлопка и льна, поэтому они плотные и прочные на ощупь. Качественная краска не выгорает и не размывается от воды, а все элементы изображения остаются четкими без размытых контуров.
Также настоящие банкноты имеют защитные признаки: водяные знаки и специальную ленту с надписями, а на новых 100 долларах – синюю 3D-ленту и элемент, меняющий цвет. Каждая купюра имеет уникальный серийный номер, который дважды напечатан на лицевой стороне и должен полностью совпадать.