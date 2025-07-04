Как распознать фальшивые доллары
Отличить настоящие доллары от поддельных достаточно легко, если знать некоторые нюансы, рассказывает 24 Канал.
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Как распознать ненастоящие доллары:
- настоящие доллары США выпускаются только в таких купюрах: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100. Банкноты номиналом 500 или 1000 долларов существуют, но они не используются в свободном обращении;
- чаще всего подделывают банкноту в 100 долларов – добавляют нули к купюрам 1 или 10. Запомните: На 100 долларах изображен Бенджамин Франклин;
- доллары изготавливаются из 75% хлопка и 25% льна, поэтому они плотные и прочные – их трудно надорвать. Подделки часто делают из обычной бумаги, которая на ощупь тоньше и менее качественная:
- на настоящих купюрах краска не выгорает на солнце, а рисунок не расплывается от воды. Изображение на банкнотах должно будет четкое, без размытых контуров;
- водяные знаки, которые видны на просвет, а также защитная полоска на которой есть надпись USA и номинал;
- 3D-лента на новых 100 долларах (с 2013 года) – синяя полоса с цифрами 100, а также чернильница с колокольчиком, что меняет цвет;
- каждая купюра имеет уникальный номер (11 символов – цифры и буквы). Он дважды повторяется на лицевой стороне. Проверьте, все ли символы четкие и одинаковые в обоих местах.
Как распознать фальшивые евро
В целом, большинство советов по распознаванию фальшивых долларов будет работать и на евро, впрочем есть и свои особенности.
Как распознать ненастоящие евро:
- банкноты евро плотные и немного шероховатые на ощупь. подделки часто делают из обычной бумаги – они более гладкие и мягкие;
- водяные знаки – на настоящих евро их три.
- голограмма на настоящих купюрах меняется при наклоне. У подделок этот эффект часто отсутствует;
- под ультрафиолетом настоящие евро имеют лишь отдельные светящиеся элементы,. Фальшивки часто светятся полностью;
- защитная нить – темная полоса с надписью EURO и номиналом, которая имеет магнитные свойства;
- микропечать – на настоящих банкнотах есть мелкие символы, которые можно разглядеть под лупой;
- серийный номер – состоит из 11 символов (цифры и буквы). В настоящих купюрах цифры больше буквы.