Как распознать фальшивые доллары

Отличить настоящие доллары от поддельных достаточно легко, если знать некоторые нюансы, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Валюта стала оружием, и это опасная практика: почему центральные банки обеспокоены

Как распознать ненастоящие доллары:

настоящие доллары США выпускаются только в таких купюрах: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100. Банкноты номиналом 500 или 1000 долларов существуют, но они не используются в свободном обращении;

чаще всего подделывают банкноту в 100 долларов – добавляют нули к купюрам 1 или 10. Запомните: На 100 долларах изображен Бенджамин Франклин;

доллары изготавливаются из 75% хлопка и 25% льна, поэтому они плотные и прочные – их трудно надорвать. Подделки часто делают из обычной бумаги, которая на ощупь тоньше и менее качественная:

на настоящих купюрах краска не выгорает на солнце, а рисунок не расплывается от воды. Изображение на банкнотах должно будет четкое, без размытых контуров;

водяные знаки, которые видны на просвет, а также защитная полоска на которой есть надпись USA и номинал;

3D-лента на новых 100 долларах (с 2013 года) – синяя полоса с цифрами 100, а также чернильница с колокольчиком, что меняет цвет;

каждая купюра имеет уникальный номер (11 символов – цифры и буквы). Он дважды повторяется на лицевой стороне. Проверьте, все ли символы четкие и одинаковые в обоих местах.

Как распознать фальшивые евро

В целом, большинство советов по распознаванию фальшивых долларов будет работать и на евро, впрочем есть и свои особенности.

Как распознать ненастоящие евро: