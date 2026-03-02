Как цвет влияет на цену доллара?

Действующими считают все доллары, которые выпущены с 1914 года, сообщает НБУ.

Цвет никак не влияет на установление ценности банкноты. Значительную роль играет именно ее состояние. Заметим, что в 2023 году было отменено понятие "незначительно изношенная банкнота". Таким образом регулятор стремился избежать влияния человеческого фактора на процесс определения состояния купюры, сообщает Нацбанк.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– указывает регулятор.

В то же время и в дальнейшем есть понятие "значительно изношенная банкнота". Такие купюры отдают на инкассо, среди особенностей этой процедуры стоит выделить:

она может быть длительной во времени;

происходит по тарифам финучреждения (то есть, устанавливается определенная комиссия).

Обратите внимание! Иногда финучреждения отказываются обменивать определенные банкноты. Как отмечает Unex Bank, так может происходить из-за того, что трудно проверить старые купюры. В частности, из-за отсутствия у таких образцов обновленных элементов защиты.

Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства,

– отмечает НБУ.

Что еще важно знать об обмене валюты?