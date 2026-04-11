Які долари залишаються дійсними?

Усі долари США, випущені з 1914 року, залишаються законним платіжним засобом, пише НБУ.

Дивіться також Перед Великоднем в Україні дорожчає все: що буде з цінами на пальне, продукти і житло у квітні

Річ у тім, що політика уряду США чітка: будь-яка банкнота Федеральної резервної системи, незалежно від дизайну чи року випуску, є чинною.

Такої ж позиції дотримується і Національний банк України. Відповідно, й обмінники зобов’язані приймати ці купюри за актуальним курсом.

Банкам, небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав,

– зазначається в постанові НБУ.

Втім, є дві об’єктивні причини, через які обмінники мають право відмовити в обміні валюти:

значне зношення або пошкодження банкноти;

підозра на фальшивість.

Найпоширеніша причина відмови – це саме фізичні дефекти, якщо купюра:

сильно пошкоджена – має розриви, відсутні частини, склеєні фрагменти;

значно зношена – стерте зображення, нечитабельний номінал або серійний номер;

має сильне забруднення фарбою, жиром, пліснявою чи обпалена;

має пошкоджені або відсутні захисні елементи (стрічка, водяні знаки тощо).

Якщо в обміннику виникли сумніви щодо справжності доларів, їх передають на перевірку. У разі підтвердження підробки банкноти вилучають і передають правоохоронцям.

Зауважте! Касир не має права просто подивитися на купюру і вирішити, що вона "погана". Перевірку мають здійснювати за допомогою спеціального обладнання. Якщо техніка підтвердила справжність банкноти, її зобов’язані прийняти.

Чому виникає проблема "старих" і "нових" доларів?

Усі долари за понад сто років змінили свій вигляд. Дизайн змінюють, щоб поліпшити захист банкнот. З розвитком технологій ФРС випускає нові купюри, які складніше підробити.

Однак через це іноді виникають проблеми з обміном американської валюти в обмінниках.

Кілька років тому український ринок сколихнула хвиля чуток про те, що долари 1990-х років нібито скоро перестануть приймати. Деякі обмінники навіть почали встановлювати занижений курс для таких купюр або взагалі відмовлялися їх брати, пише Приватбанк.

У підсумку це призвело до того, що люди почали масово здавали валюту за невигідними умовами і втратили частину коштів.

Якщо говорити про 100-доларову купюру, умовно існує такий поділ:

"старі" – купюри до 2013 року;

"нові" – так звані "сині" долари зі стрічкою захисту.

Фото: Різновиди 100 доларів різних років / Приватбанк

Попри це, юридично жодної різниці між ними немає. Усі вони рівноцінні.

Тож якщо обмінник відмовляється приймати купюру лише через рік випуску або пропонує нижчий курс через це, клієнт має повне право подати скаргу.

Важливо! Оскаржити рішення обмінника можна у НБУ. Для цього достатньо залишити заяву на сайті регулятора.

Як розпізнати справжні долари?