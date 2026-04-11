Какие доллары остаются действительными?

Все доллары США, выпущенные с 1914 года, остаются законным платежным средством, пишет НБУ.

Смотрите также Перед Пасхой в Украине дорожает все: что будет с ценами на топливо, продукты и жилье в апреле

Дело в том, что политика правительства США четкая: любая банкнота Федеральной резервной системы, независимо от дизайна или года выпуска, является действующей.

Такой же позиции придерживается и Национальный банк Украины. Соответственно, и обменники обязаны принимать эти купюры по актуальному курсу.

Банкам, небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в осуществлении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенных на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств,

– отмечается в постановлении НБУ.

Впрочем, есть две объективные причины, по которым обменники имеют право отказать в обмене валюты:

значительный износ или повреждение банкноты;

подозрение на фальшивость.

Самая распространенная причина отказа – это именно физические дефекты, если купюра:

сильно повреждена – имеет разрывы, отсутствуют части, склеенные фрагменты;

значительно изношена – стертое изображение, нечитабельный номинал или серийный номер;

имеет сильное загрязнение краской, жиром, плесенью или обожжена;

имеет поврежденные или отсутствуют защитные элементы (лента, водяные знаки и т.д.).

Если в обменнике возникли сомнения относительно подлинности долларов, их передают на проверку. В случае подтверждения подделки банкноты изымают и передают правоохранителям.

Обратите внимание! Кассир не имеет права просто посмотреть на купюру и решить, что она "плохая". Проверку должны осуществлять с помощью специального оборудования. Если техника подтвердила подлинность банкноты, ее обязаны принять.

Почему возникает проблема "старых" и "новых" долларов?

Все доллары за более чем сто лет изменили свой вид. Дизайн меняют, чтобы улучшить защиту банкнот. С развитием технологий ФРС выпускает новые купюры, которые сложнее подделать.

Однако из-за этого иногда возникают проблемы с обменом американской валюты в обменниках.

Несколько лет назад украинский рынок всколыхнула волна слухов о том, что доллары 1990-х годов якобы скоро перестанут принимать. Некоторые обменники даже начали устанавливать заниженный курс для таких купюр или вообще отказывались их брать, пишет Приватбанк.

В итоге это привело к тому, что люди начали массово сдавали валюту по невыгодным условиям и потеряли часть средств.

Если говорить о 100-долларовой купюре, условно существует такое разделение:

"старые" – купюры до 2013 года;

"новые" – так называемые "синие" доллары с лентой защиты.

Фото: Разновидности 100 долларов разных лет / Приватбанк

Несмотря на это, юридически никакой разницы между ними нет. Все они равноценны.

Поэтому если обменник отказывается принимать купюру только из-за года выпуска или предлагает более низкий курс, клиент имеет полное право подать жалобу.

Важно! Обжаловать решение обменника можно в НБУ. Для этого достаточно оставить заявление на сайте регулятора.

Как распознать настоящие доллары?