Однако, похоже, что на этом стартап не планирует останавливаться и готов покорять новые вершины.
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Слухи и инвестиции
В прошлом году компания привлекла 100 миллионов долларов инвестиций. После этого стоимость фирмы пересекла отметку в 1 миллиард долларов. Эти события и стали толчком для появления слухов о том, что Allbirds готовится выйти на фондовую биржу.
По данным Business of Fashion, компания наняла специалиста, который будет заниматься подготовкой всех нормативных и финансовых документов. Стоит заметить, что это довольно обычная практика для стартапов, которые планируют провести IPO. Скорее всего листинг проведут на Нью-Йоркской фондовой бирже.
История стартапа
Учредителями компании Allbirds является бывший профессиональный футболист из Новой Зеландии Тим Браун и предприниматель Джои Цвиллингер. Первым творения этого дуэта были кроссовки из сахарного тростника и шерсти мериноса. Цена кроссовок стартует от 95 долларов. Сейчас Allbirds имеет магазины в США, странах Европы, Китае и Японии.
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Мы воплощаем то, что многие инвесторы считают будущим крупных брендов. Мы использовали методический подход к развитию бизнеса, который дает время, чтобы превратить его в нечто значимое и важное,
– сказал Цвиллингер в интервью изданию The Wall Street Journal.
Экологическая обувь быстро стало новой униформой работников Кремниевой долины. Кроме того, бренд завоевал внимание и многих голливудских звезд и известных деятелей. Среди них актеры:
- Леонардо Ди Каприо,
- Мэттью Макконахи,
- Бен Аффлек.
Более того эти кроссовки есть даже в гардеробе бывшего президента США Барака Обамы.