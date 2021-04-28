Компания рассчитывает на оценку в 613 миллионов долларов. Vaccitech будет торговаться под тикером VACC. Листинг активов проведут на бирже NASDAQ.

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Новые горизонты

Vaccitech готова предложить потенциальным инвесторам 6,5 миллиона своих акций. Стоимость одного актива компании будет колебаться в пределах 18 долларов. Привлеченные средства компания намерена потратить на разработку вакцин против ряда болезней:

папилломы человека,

рака простаты,

вируса гепатита В.

Компания частично принадлежит двум ученым, которые руководили процессом создания вакцины против COVID-19. Это Адриан Хилл и Сара Гилберт. Ученым принадлежит примерно по 5,2% акций Vaccitech.

Стоит добавить, что в марте Vaccitech привлекла 168 миллиона в инвестиционном раунде, который проходил при поддержке M & G Investment Management, Tencent, Gilead Sciences Inc., Конституционного резервного фонда Монако, Future Planet Capital и Oxford Sciences Innovation. Миллионные капиталовложения также будут потрачены на создание вакцин против вышеперечисленных болезней.

Бум на фондовых рынках

В последние годы на бирже NASDAQ, которую инвесторы считают чуть ли не лучшей площадкой для размещения акций высокотехнологичных компаний, регистрируются европейские биотехнологические и медико-биологические фирмы. В этот перечень входят Autolus Therapeutics Plc и Orchard Therapeutics Plc , которые являются дочерними компаниями Университетского колледжа Лондона.

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Они провели IPO в 2018 году. Годом позже стала публичной немецкая компания BioNTech SE , которая вместе с американским гигантом Pfizer Inc. создала вакцину против COVID-19. С момента проведения IPO, стоимость активов BioNTech выросла более чем в 10 раз .

В марте британская фирма Oxford Nanopore Technologies Ltd . , Которая специализируется на изучении ДНК, объявила о листинг на Лондонской фондовой бирже. Корпорацию оценили в 1,6 миллиарда долларов. Это стало толчком для руководства государства активно развивать этот сектор, поскольку преобразования Великобритании в научный центр может помочь им пройти сквозь Брекзит.

Листинг Это допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже или внебиржевой торговой системе и осуществление предварительного и последующего контроля за соответствием ценных бумаг и их эмитентов условиям и требованиям, установленным в правилах биржи или иного организатора торговли