Проте, схоже, що на цьому стартап не планує зупинятися та готовий підкорювати нові вершини.

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Чутки та інвестиції

Минулого року компанія залучила 100 мільйонів доларів інвестицій. Після цього вартість фірми перетнула позначку в 1 мільярд доларів. Ці події й стали поштовхом для появи чуток про те, що Allbirds готується вийти на фондову біржу.

За даними Business of Fashion, компанія найняла фахівця, який займатиметься підготовкою усіх нормативних та фінансових документів. Варто зауважити, що це досить звична практика для стартапів, які планують провести IPO. Найімовірніше лістинг проведуть на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Історія стартапу

Засновниками компанії Allbirds є колишній професійний футболіст з Нової Зеландії Тім Браун та підприємець Джої Цвіллінгер. Першим творіння цього дуету були кросівки з цукрової тростини та вовни мериноса. Ціна кросівок стартує від 95 доларів. Зараз Allbirds має магазини в США, країнах Європи, Китаї та Японії.

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Ми втілюємо те, що багато інвесторів вважають майбутнім великих брендів. Ми використовували методичний підхід до розвитку бізнесу, який дає час, щоб перетворити його в щось значуще і важливе,

– сказав Цвіллінгер в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

Екологічне взуття швидко стало новою уніформою працівників Кремнієвої долини. Крім того, бренд завоював увагу й багатьох голлівудських зірок та відомих діячів. Серед них актори:

Леонардо Ді Капріо,

Метью Макконахі,

Бен Аффлек.

Ба більше ці кросівки є навіть в гардеробі колишнього президента США Барака Обами.

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