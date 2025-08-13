На сколько упала прибыль Oil and Natural Gas?

Чистая прибыль компании, базирующейся в Нью-Дели, за три месяца, завершившихся 30 июня, сократилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 80,24 миллиарда рупий (915 млн долларов США). Квартальный доход компании снизился на 9,3%, до 320 млрд рупий (3,6 миллиарда долларов), пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Доходы России от нефти упали почти на 30%: сколько денег потеряли предприятия

Результаты контрастируют с показателями мировых конкурентов, таких как Exxon Mobi. и Chevron, которые смогли компенсировать падение цен на нефть рекордными объемами добычи.

Прибыль компании от продажи нефти за баррель упала на 20,4%, до 66,13 доллара, а прибыль от реализации газа выросла на 2,2%, до 6,64 доллара за миллион британских тепловых единиц.

Почему падает прибыль Oil and Natural Gas?

Снижение доходов произошло на фоне стремления крупнейшей нефтегазодобывающей компании Южной Азии уменьшить зависимость от углеводородов и расширить деятельность в переработке и производстве сжиженного природного газа.

Как отмечается, ONGC инвестирует 2 триллиона рупий в новые энергетические проекты и меры по сокращению выбросов, чтобы трансформироваться в интегрированную энергетическую компанию.

Примечательно! Добыча нефти в ONGC выросла всего на 1%, а объем добычи газа остался на прежнем уровне, что связано с естественным спадом производительности на большинстве старых месторождений.

Для наращивания добычи компания планирует сосредоточиться на разработке недавно открытых месторождений и повышении нефтеотдачи на действующих.

Как отметил председатель правления ONGC Арун Кумар Сингх, компания также стремится развивать сотрудничество с такими международными игроками, как BP Plc, ExxonMobil и TotalEnergies SE, в сфере освоения глубоководных месторождений, чтобы снизить риски при разведке в сложных регионах.

Интересно! На долю ONGC приходится две трети нефтедобычи и более половины газодобычи в Индии.