В компании отметили, что в рамках первого публичного размещения акций на фондовой бирже, они рассчитывают на оценку в 1,5 миллиарда долларов.

Амбициозные цели

The Honest Company готовится провести листинг на бирже Nasdaq. Стартап готов предложить потенциальным инвесторам почти 26 миллионов активов. Стоимость одной акции будет колебаться в диапазоне от 14 до 17 долларов США. Компания будет представлена на бирже под символом HNST .

В случае успешного старта детище Джессики Альбы сможет привлечь 110 миллионов долларов. Также известно, что определенное количество ценных бумаг продадут действующим акционерам. Роль главных андеррайтеров этот раз будет принадлежать таким организациям:

Морган Стенли,

Jefferies,

JP Morgan .

Андеррайтер Это компания или другое юридическое лицо, осуществляющее управление процессом размещения ценных бумаг и их распределения на фондовом рынке. Андеррайтер гарантирует эмитенту выручку от продажи ценных бумаг и фактически покупает ценные бумаги.

Средства полученные от выхода на биржу The Honest Company планирует вложить в развитие бизнеса. В частности, речь идет об увеличении присутствия компании на мировых рынках и развитии онлайн-бизнеса.

Что известно о компании

The Honest Company появилась на рынке в 2011 году. Одной из основательниц стартапа является голливудская актриса Джессика Альба. Компания специализируется на создании органической косметики и бытовой химии. Звезда решила взяться за разработку товаров без токсичных веществ после того, как у ее дочери появилась аллергическая реакция, казалось бы, на безопасное средство для кожи.

Стартапа удалось довольно быстро найти свою нишу и аудиторию, поэтому уже в 2015 году The Honest Company получила статус "единорога". С 2013 по 2016 годы компания активно развивалась, а ее продажи выросли в 5 раз – с 60 миллионов до 300 миллионов долларов.

Единорог Это термин, который используют в индустрии венчурного капитала для описания стартапов, стоимость более 1 миллиарда долларов.

Однако, в 2016 году стартап столкнулся с серьезными проблемами. На компанию подали в суд за использование в их "органической продукции" синтетических веществ. При этом товары от The Honest Company были одобрены Управлением продовольствия и медикаментов США (FDA). Это привело к тому, что стартап начал терять прибыль, а в 2017 году лишился статуса компании-единорога. В результате The Honest Co. изменила свою бизнес-модель и обновила штат топ-менеджеров.