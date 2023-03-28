24 марта акции европейских банков зафиксировали существенный спад. В тот же день глава Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала ситуацию и заявила, что банки в регионе достаточно ликвидны и безопасны, чтобы выдержать тест рынка.

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Реакция рынка

Сейчас в центре внимания оказался один из крупнейших банков Германии – Deutsche Bank, с которого началась распродажа на рынке. Акции кредитора, который в последние годы страдал от проблем и скандалов, упали сразу на 14%.

После этого фактор страха начал больше влиять на динамику активов и уже к середине торгового дня. Индекс банков Euro Stoxx 600, в который входят акции крупнейших кредиторов региона, зафиксировал падение на уровне 5%.

Еще одна причина для переживаний – крах второго по величине банка Швейцарии, существовавшего больше, чем 160 лет. Однако его история завершилась поглощением за свыше 3 миллиардов долларов.

Ключевые причины для волнения по поводу будущего Deutsche Bank:

Поднятие базовой ставки – Напомним, что монетарная политика центробанка стала одной из причин, которая привела к краху SVB. Это также касается и германского кредитора;

– Напомним, что монетарная политика центробанка стала одной из причин, которая привела к краху SVB. Это также касается и германского кредитора; В общем, для банков кратковременное повышение ставки, поскольку позволяет увеличить доход от процентов. Например, чистая прибыль Deutsche Bank за 2022 год составила 6,1 миллиарда долларов, что вдвое больше, чем годом ранее;

Однако долговременная политика повышения ставок на различные активы банков обесценивается. Однако для Deutsche Bank это не должно стать проблемой, поскольку европейский регулятор потребовал от кредиторов хеджировать этот риск;

Однако для Deutsche Bank это не должно стать проблемой, поскольку европейский регулятор потребовал от кредиторов хеджировать этот риск; Воздействие краха SVB на американский портфель Deutsche Bank. Например, немецкий кредитор владеет активами почти на 17 миллиардов долларов в коммерческой недвижимости. Считается, что именно этот сектор может пострадать, поскольку средние банки ужесточают требования и контроль;

Возможно, самой большой причиной для беспокойства является стоимость финансирования Deutsche Bank, которая может возрасти после закрытия Credit Suisse.

В то же время итальянский менеджер и банкир Коррадо Пассера считает, что самый большой риск для банков, в том числе Deutsche Bank – это определенная "неопределенность, которая вызывает чрезмерную реакцию на слабые сигналы".

Сектор кредитно дефолтных свопов Deutsche Bank неликвиден, то есть несколько сделок могут быстро изменить цены. На этой неделе трейдеры могут запланировать продажу хотя бы удалены рисковые активы, чтобы насладиться спокойствием на несколько дней.

Что такое кредитно дефолтный своп Это кредитный дериватив, сделка, согласно которой покупатель делает разовые или регулярные взносы эмитенту, который обязуется погасить выданный покупателем кредит третьей стороне при невозможности выплаты кредита должником.

На момент создания этого материала стоимость акций Deutsche Bank на бирже в Нью-Йорке колеблется на уровне 9,79 доллара за штуку. Рыночная капитализация составляет 19,95 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

На фондовом рынке Европы ценные бумаги германского банка стоят 8,79 евро. Стоимость компании на рынке составляет 17,9 миллиарда евро, сообщает Google Финансы.