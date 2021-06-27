Сегодня, действительно, мужчин-инвесторов гораздо больше, чем женщин. Однако, в течение нескольких последних лет ситуация начала меняться.

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Женщины все чаще становятся инвесторами

Директор дистанционного представительства компании Forex Club Елена Стахова связываю это с подходом к деньгам и склонностями к риску. По природе женщина – оберегает, мужчина – приобретает. Финансовые рынки как раз и предназначены для "добычи" больших денег. Но я не считаю, что на это способны только мужчины. Наоборот, путем бережного и осторожного подхода к деньгам, женщины в инвестировании могут быть намного успешнее.

Что касается главных отличий, то эксперт считает, что мужчины - быстро принимают решения и подвергаются всеобщей эйфории, женщины – более взвешенные в принятии решения. Часто последняя стратегия – лучший подход к работе на рынке. Так же, всем известно, что у мужчин уровень тестостерона намного выше, чем у женщин и именно этот гормон в сочетании с эйфорией влияет на мужское желание "победить весь мир" и заработать миллионы с 100 долларов (что сделать очень сложно).

Я бы не сказала, что "женщины бояться рисковать", женщины дольше принимают решения. Кстати, поэтому они получаются более взвешенными, чем у мужчин. Поскольку для каждой сфера инвестирования – это нечто новое, не все находят время и внутреннее стремление в этом разобраться. А то, что нам женщинам непонятно, кажется рискованным,

– добавила эксперт.

По ее словам, в рейтинг Forbes может рассказать о многих успешных и известных женщин-инвесторов. Она подчеркнула, что ее клиентки избегают публичности, но об их историях успеха в инвестировании можно писать книги. Кроме того, в последние и 2 – 3 года количество женщин, которые обращаются к нам с желанием инвестировать, растет. Однако, на сегодня, конечно, как и раньше мужчин больше. Вряд ли это надолго.

Личная история успеха

Елена Стахова рассказала, что начала работать в этой сфере в 18 лет. Она выбрала эту профессиональную стезю уже в школе.

Еще в 8 классе я знала что буду работать в финансовой сфере. Затем училась и работала одновременно. Первая моя работа – преподаватель в одной из крупных финансовых компаний, где я учила анализировать и прогнозировать изменение цен на финансовые активы. А, как известно, когда мы читаем – запоминаем 30% информации, когда рассказываем – 90% .Таким образом, я изучила все возможные методы анализа и подходы к инвестированию. На моих глазах многие становились миллионерами,

– рассказала она.

Со временем э ксперт поняла, что готова инвестировать и начала осуществлять операции на финансовом ринке. Благодаря своему опыту она оказалась в ситуации win – win . Стахова не только сразу достигла неплохих результатов, но и смогла глубже объяснять студентам свой предмет.

В моем опыте было много разных подходов. Сейчас я предпочитаю среднесрочное инвестирование в активы по которым точно понятна ситуация. Так же у меня всегда есть план "Б" – стратегия инвестирования, которой я буду пользоваться, если ситуация будет складываться не в мою пользу,

– пояснила Стахова.

Женщины все чаще становлятся инвесторами / Фото Unsplash

Как лучше инвестировать сегодня

Одним из хороших вариантов являются сырьевые активы. В частности, сейчас нефть стремительно растет в цене. Карантин постепенно отменяют, люди все больше передвигаются, объемы использования топлива растут, а значит цена на нефть будет подниматься.

Золото тоже остается надежным убежищем для сбережений. Пока фондовый рынок активно растет, золото не особо интересует инвесторов. Поэтому, не стоит пропускать момент коррекции на рынке акций, чтобы приобрести драгоценный металл. Биткоин тоже попадает в сферу интересов инвесторов, ведь криптовалюту часто сравнивают с золотом. Все больше трейдеров используют цифровую монету, как долгосрочную инвестицию.

Инвестиционные инструменты и прибыль

Сегодня на рынке имеется множество различных инвестиционных инструментов. От них зависит уровень доходов инвестора. Еще одним важным аспектом является соотношение доходности и риска. Если вкладчик хочет выйти на большую доходность, то ему подойдут инструменты с высоким уровнем риска – альткоины (криптовалюты – аналоги биткоина), которые могут вырасти в пять и более раз. Но стоит помнить, что эти активы могут как резко вырасти в цене, так и стремительно подешеветь. Если инвестор желает найти альтернативу банковским депозитам в долларах и зарабатывать 20 – 30% годовых стоит задуматься над созданием портфеля из акций.

Если же говорить об инвестициях с умеренным риском и доходностью выше 30% – нужно следить за новостями и актуальными трендами и пытаться на этом заработать. Например, фондовый индекс China A 50 – начал стремительный рост, после того, как к власти в США пришел Джозеф Байден , политика которого оказалась менее жесткой по отношению к Китаю,

– отметила Елена Стахова.

Фондовый индекс China A 50 / Инфографика Forex Club

Как правильно выбрать финансовую компанию для работы на рынке

Выбор компании, которая позволит работать на финансовом рынке, имеет важное значение как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Для этого стоит обратить внимание на несколько аспектов:

стабильность;

хорошие условия для работы;

возможность получить необходимую поддержку.

Эксперт Forex Club прежде всего советует поинтересоваться отзывами о компании в интернете и обратить внимание на то, как долго фирма работает на рынке, и какие возможности предоставляет трейдерам. В большинстве крупных компаний можно не только получить доступ к финансовым рынкам, но и, например, пройти обучение трейдингу, повысить свою финансовую грамотность. Кроме того, большие и стабильные компании, чаще всего, закрепляют за клиентом персонального менеджера, у которого можно получить все необходимые консультации. Еще один вопрос, который всегда волнует всех: стоит ли пройти обучение прежде чем начать торговать , и если да, как выбрать учебное заведение, где можно научиться трейдингу и инвестициям.

Елена Стахова заметила, что безусловно, какие-то знания о финансовых рынках вам нужны. Но, по ее мнению, сейчас для анализа рынка необязательно знать "Уровни Фибоначчи", "Теорию волн Эллиота", тысячи индикаторов и осцилляторов, а тем более учиться в финансовом институте.

В наше время достаточно просто следить за новостями в мире, и понимать, как и на, что они будут влиять. Именно такой метод анализа рынка называется фундаментальным анализом. Кроме того, вам никто не запрещает пользоваться опытом профессионалов, или, например, следить за портфелем Джорджа Сороса – он публичный. Смотри – копируй – зарабатывай,

– заявила Стахова.

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Еще один вопрос, который интересует трейдеров – это с какой суммы можно начать инвестировать. Однако, однозначного ответа на него нет, поскольку каждый сам ставит себе цели по уровню своего дохода. Кому-то достаточно дополнительно получать 1000 долларов в год, а кто-то хочет более 100 тысяч долларов. Соответственно, на то, с какой суммы будет можно начать успешно инвестировать, будет влиять и финансовая цель, и склонность к риску, и количество времени, которые инвестор готов уделять финансовым рынкам. Начать торговлю на финансовых рынках довольно просто. Весь алгоритм можно расписать в несколько шагов.

Пройти базовое обучение и познакомиться с основами рынка и торговой платформой. Сделать это можно, например, открыв счет в торговой платформе Libertex – с обственная разработка компании Forex Club;

обственная Выбрать 3 – 4 инструмента (акции, сырье, криптовалюты, фондовые индексы, сельхозтовары), изучить их, понять, что влияет на их стоимость;

Начать читать все новости об этих инструментах и ​​искать ситуации, которые могут принести вам прибыль;

Во время принять решение об инвестировании. Найти специалиста, который поможет с выбором и аналитикой финансовых инструментов.