По данным Кембриджского университета, м айнин г биткоина потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина – 121 тераватт-часов в год.

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Польза и для экологии, и для экономики

Ученые опасаются, что из-за деятельности людей средняя температура Земли может подняться на 2 градуса Цельсия. По расчетам экологов, это приведет к тому, что в атмосферу попадут дополнительные 230 миллиардов тонн углекислого газа. Добыча цифровых валют не только вредит окружающей среде, но и существенно увеличивает статью расходов на электроэнергию. Поэтому майнинг часто становится нерентабельным. Именно поэтому инвесторы предпочитают страны с более дешевой электроэнергией. С Китая и Германии они переезжают, например, в Скандинавию (Дания, Швеция, Норвегия) или Канаду.

Экологический майнинг – это добыча криптовалюты с помощью возобновляемых источников энергии: воды, солнца, ветра. Этот метод решает сразу несколько проблем. Опыт екомайнинга уже имеют инвесторы с:

Исландии,

Канады,

Японии,

Великобритании.

Эти страны адаптируют новый способ майнинг криптовалюта по-разному. Например, в Исландии – это геотермическая энергия, в Канаде – тепло от ASIC-майнеров, в Японии – энергия от солнечных батарей, в Великобритании – ветряные и водяные генераторы.

Экологический майнинг криптовалют приобретенное популярность / Фото Unspalsh

Перспективы для инвесторов

Экологический майнинг становится очень перспективным направлением, поскольку добыча криптовалют дешевеет и благоприятно влияет на окружающую среду. Это может стать новым импульсом для рынка криптовалют: новая волна популярности цифровых монет повлечет за собой и рост их стоимости. Т от же биткоин, по оценкам экспертов, может вырасти до 100 тысяч долларов за монету. На фоне этого цифровые валюты превращаются в интересные инструменты для инвестиций.

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На этом тренде можно заработать. Сделать это очень просто, главное правильно выбрать финансовую компанию. Одной из лучших является Forex Club , которая с 1997 года помогает трейдерам зарабатывать на различных финансовых активах. Все что нужно – открыть и пополнить счет на торговой платформе Libertex от Forex Club. Далее нужно выбрать определенный актив, определиться с суммой и направлением сделки. После этого остается только нажать "в рост" или "в снижение" в зависимости от того, ожидаете вы рост или снижение котировок. Проанализировать рынок и определиться с направлением движения цены выбранного актива помогут встроенные в Libertex инструменты технического анализа и лента новостей.

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