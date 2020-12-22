Криптовалюти за кілька років перетворилися на чудовий об'єкт довготермінових інвестицій. Однак для хорошого заробітку потрібно не лише вибрати надійний альткоїн, а й правильно обрати час, коли його купиш.

Про те, які є найперспективніші альткойни для інвестування та на що слід зважати при їх виборі, розповідають Фінанси 24.

Цікаво Автор світового бестселера радить купляти біткойн, поки той коштує менше ніж 20 тисяч доларів

Вибір альткойнів для інвестування

Для того, щоб визначити, які монети вигідно купувати, потрібно проаналізувати проєкти за кількома критеріями:

Популярність проєкту в криптовалютній спільноті – монета має бути на великих біржах і про неї мають писати авторитетні видання, які завжди стежать за тим, які монети ростуть у ціні.

Зручність переміщення та збереження – стартапи з потенціалом розвитку створюють кілька видів криптогаманців. Також такі цифрові гроші підтримуються розробниками мультивалютних гаманців.

переміщення та збереження – стартапи з потенціалом розвитку створюють кілька видів криптогаманців. Також такі цифрові гроші підтримуються розробниками мультивалютних гаманців. Захист від хакерів – якщо розробники не згадують про захист, то слід задуматись, чи достатньо в них ресурсів, щоб захистити альткойни своїх користувачів.

Альткойни – що це?

Усі криптовалюти, які були створені після біткойна.

Ethereum (ETH)

Ethereum – криптовалюта й платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна. Ця криптовалюта є першим і основним альткойном. "Ефір" посідає друге місце у світі за капіталізацією та завжди росте, оскільки не має обмежень у випуску нових токенів.

Основним керівником проєкту є програміст Віталік Бутерін. Саме він працював над створенням команди Ethereum, яка зараз налічує тисячі розробників, аналітиків, маркетологів та інших фахівців.

Ethereum вважається одним з найбільш перспективних альткойнів уже кілька років і 2021 – не виняток. Основною перевагою цієї валюти є корисність і затребуваність платформи. Вона дозволяє розробляти децентралізовані рішення для багатьох сфер.

Саме Ethereum спричинив бум ICO, а багато країн світу почали використання смарт-контракти Ethereum для створення систем "електронної держави".

Ripple (XRP)

Цифрова валюта XRP входить до першої п'ятірки рейтингу криптовалют за обсягом ринкової капіталізації. Це альткойн від платформи Ripple, яка відома високою швидкістю обробки операцій. Тому проєктом зацікавились не лише звичайні користувачі, а й великі банки. Наразі блокчейн-мережу Ripple вважають "королем банківської інфраструктури".

До роботи над проєктом залучені розробники з багаторічним досвідом створення фінансових систем, які мають досить амбітні плани. Вони започаткували інноваційну систему переказів, яка в майбутньому має замінити банківський стандарт – платформу SWIFT.

Ripple Labs (команда розробників) не зупиняє залучення великих фінансових структур і постачальників ліквідності. Цей ентузіазм не може бути непоміченим, оскільки він позитивно відіб'ється на вартості активу. За найбільш оптимістичними прогнозами, біржовий курс XRP за наступний рік може вирости в кілька разів.

Станом на сьогодні загальний ріст криптовалюти Ripple досягає 30000%. Мінімізацію її ризиків забезпечує величезна кількість обігових токенів. Монету безперечно можна вважати однією з найбільш перспективних криптовалют 2021 року.

TRON (TRX)

Цифрова валюта Tron з'явилася ще у 2017. Найчастіше її використовують, як внутрішній токен системи Tron – глобальної блокчейн-системи обміну розважальним контентом. Важливу роль у популярності зіграло те, що платформа дозволяє геймерами укладати розумні угоди і створювати децентралізовані додатки.

Ринкова капіталізація цієї криптовалюти зараз наближається до позначки 2 мільярди доларів. Деякі експерти вважають, що вартість Tron має вирости в десятки разів. Припускають, що різке зростання вартості цих токенів має трапиться саме в 2021 році.

Перспективність Tron демонструє те, що криптовалютою зацікавилися сотні розробників DeFi-додатків. Крім того, є інтерес з боку лідерів гейм-індустрії (BitGuild, Game.com і Xu Le), яка зараз демонструє стрімкий ріст. Ще компанія придбала BitTorrent Inc. для впровадження нових децентралізованих рішень і підписала партнерські угоди з Oracle і Swisscom.

EOS

Однією з найперспективніших криптовалют сміливо можна назвати токени платформи EOS.IO. Її створили у 2017 для роботи з децентралізованими додатками. Основними перевагами EOS.IО є висока пропускна здатність обробки інформації, гнучка та зручна модель безпеки аккаунтів, безліч ефективних технічних рішень, а також власний перспективний токен – EOS.

EOS.IO – це єдиний блокчейн, що володіє не однією, а одразу кількома функціями. Розробники стверджують, що безпека їх системи на рівні біткойна, але її забезпечує значно простіша програмізація, яка характерна для Ethereum. До того ж платформа EOS.IO, за розмовами на ринку, має значно більший потенціал, ніж Ripple.

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Якщо EOS.IO втілить усі цілі в життя, то він стане вкрай успішним блокчейном. У цьому випадку попит на криптовалюту платформи значно зросте, а ціна перевершить усі найоптимістичніші прогнози.

Різні експерти по-різному оцінюють майбутнє EOS, але всі прогнози позитивні.

Вже за рік після заснування криптовалюта EOS показала зростання на 240% і досягла протягом короткого періоду рівня 22,89 долара за штуку. А статистика ринку альткойнів показує: якщо токен одного разу досягнув певної ціни, то це не востаннє.