Сьогодні, і справді, чоловіків-інвесторів набагато більше, ніж жінок. Проте, протягом кількох останніх років ситуація почала змінюватися.

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Жінки все частіше стають інвесторами

Директорка дистанційного представництва компанії Forex Club Олена Стахова пов'язую це з підходом до грошей і схильностями до ризику. За природою жінка – оберігає, чоловік – здобуває. Фінансові ринки якраз і призначені для "видобутку" великих грошей. Але я не вважаю, що на це здатні лише чоловіки. Навпаки, шляхом дбайливого й обережного підходу до грошей, жінки в інвестуванні можуть бути набагато успішнішими.

Щодо головних відмінностей, то експертка вважає, що чоловіки – швидко приймають рішення і піддаються загальної ейфорії, жінки – більш зважені в ухваленні рішення. Часто остання стратегія – найкращий підхід до роботи на ринку. Так само, всім відомо, що у чоловіків рівень тестостерону набагато вищий, ніж у жінок і саме цей гормон в поєднанні з ейфорією впливає на чоловіче бажання "перемогти весь світ" і заробити мільйони зі 100 доларів (що зробити дуже складно).

Я б не сказала, що "жінки боятися ризикувати", жінки довше приймають рішення. До речі, тому вони виходять більш виваженими, ніж у чоловіків. Оскільки для кожної сфера інвестування – це щось нове, не всі знаходять час і внутрішнє прагнення в цьому розібратися. А то, що нам жінкам незрозуміло, здається ризикованим,

– додала експертка.

За її словами, у рейтинг Forbes може розповісти про багатьох успішних та відомих жінок-інвесторів. Вона наголосила, що її клієнтки уникають публічності, але про їхні історії успіху в інвестуванні можна писати книги. Крім того, в останні 2 – 3 роки кількість жінок, які звертаються до нас з бажанням інвестувати, зростає. Однак, на сьогодні, звичайно, як і раніше чоловіків більше, проте навряд чи це надовго.

Особиста історія успіху

Олена Стахова розповіла, що почала працювати у цій сфері у 18 років. Вона обрала цю професійну стежину вже у школі.

Ще в 8 класі я знала що буду працювати у фінансовій галузі. Потім навчалася і працювала одночасно. Перша моя робота – викладачка в одній з великих фінансових компаній, де я вчила аналізувати й прогнозувати зміну цін на фінансові активи. А, як відомо, коли ми читаємо – запам'ятовуємо 30% інформації, коли розповідаємо – 90%. Таким чином, я вивчила всі можливі методи аналізу та підходи до інвестування. На моїх очах багато людей ставали мільйонерами,

– розповіла вона.

З часом експертка зрозуміла, що готова інвестувати та почала здійснювати операції на фінансовому ринку. Завдяки своєму досвіду вона опинилася у ситуації win – win. Стахова не лише відразу досягла непоганих результатів, але й змогла глибше пояснювати студентам свій предмет.

У моєму досвіді було багато різних підходів. Зараз я віддаю перевагу середньостроковому інвестуванню в активи з якими точно зрозуміла ситуація. Так само у мене завжди є план "Б" – стратегія інвестування, якою я буду користуватися, якщо ситуація буде складатися не на мою користь,

– пояснила Стахова.

Жінки все частіше стають інвесторами / Фото Unsplash

Як краще інвестувати сьогодні

Одним із хороших варіантів є сировинні активи. Зокрема, зараз нафта стрімко зростає в ціні. Карантинні обмеження поступово скасовують, люди все більше пересуваються, обсяги використання палива зростають, а значить ціна на нафту буде підійматися.

Золото теж залишається надійним притулком для збережень. Поки фондовий ринок активно зростає, золото не особливо цікавить інвесторів. Тож, не варто пропускати момент корекції на ринку акцій, щоб придбати дорогоцінний метал. Біткойн теж потрапляє до сфери інтересів інвесторів, адже криптовалюту часто порівнюють із золотом. Все більше трейдерів використовують цифрову монету, як довгострокову інвестицію.

Інвестиційні інструменти та прибуток

Сьогодні на ринку є чимало різних інвестиційних інструментів. Від них залежить рівень доходів інвестора. Ще одним важливим аспектом є співвідношення дохідності та ризику. Якщо вкладник прагне вийти на більшу дохідність, то йому підійдуть інструменти з високим рівнем ризику – альткойни (криптовалюта – аналоги біткойна), які можуть вирости в п'ять та більше разів. Але варто пам'ятати, що ці активи можуть як різко зрости в ціні, так і стрімко подешевшати. Якщо інвестор має бажання знайти альтернативу банківським депозитам у доларах та заробляти 20 – 30% річних варто замислитися над створенням портфелю з акцій.

Якщо ж говорити про інвестиції з помірним ризиком і прибутковістю вище 30% – потрібно стежити за новинами і найактуальнішими трендами та намагатися на цьому заробити. Наприклад, фондовий індекс China A 50 – почав стрімке зростання, після того, як до влади в США прийшов Джозеф Байден, політика якого виявилася менш жорсткою стосовно Китаю,

– зауважила Олена Стахова.

Фондовий індекс China A 50 / Інфографіка Forex Club

Як правильно вибрати фінансову компанію для роботи на ринку

Вибір компанії, яка надасть можливість працювати на фінансовому ринку, має важливе значення як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Для цього варто звернути увагу на кілька аспектів:

стабільність;

хороші умови для роботи;

можливість отримати необхідну підтримку.

Експертка Forex Club перш за все радить поцікавитися відгуками про компанію в інтернеті та звернути увагу на те, як довго фірма працює на ринку, і які можливості надає трейдерам. У більшості великих компаній можна не тільки отримати доступ до фінансових ринків, а й, наприклад, пройти навчання трейдингу, підвищити свою фінансову грамотність. Крім того, великі та стабільні компанії, найчастіше, закріплюють за клієнтом персонального менеджера, у якого можна отримати всі необхідні консультації. Ще одне питанням, яке завжди турбує усіх: чи варто пройти навчання перш ніж почати торгувати, і якщо так, як вибрати навчальний заклад, де можна навчитися трейдингу та інвестуванню.

Олена Стахова зауважила, що безумовно, якісь знання про фінансові ринки вам будуть потрібні. Але, на її думку, зараз для аналізу ринку не обов'язково знати "Рівні Фібоначчі", "Теорію хвиль Еліота", тисячі індикаторів та осциляторів, а тим більше вчитися в фінансовому інституті.

У наш час досить просто стежити за новинами у світі, і розуміти як і на, що вони будуть впливати. Якраз такий метод аналізу ринку називається фундаментальним аналізом. Крім того, вам ніхто не забороняє використовувати досвідом професіоналів, або, наприклад, стежити за портфелем Джоржа Сороса – він публічний. Дивись – копіюй – заробляй,

– заявила Стахова.

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Ще одне питанням, яке цікавить трейдерів – це з якої суми можна почати інвестувати. Однак, однозначної відповіді на нього немає, оскільки кожен сам ставить собі цілі за рівнем свого доходу. Комусь достатньо додатково отримувати 1000 доларів в рік, а хтось хоче більш як 100 тисяч доларів. Відповідно, на те, з якої суми буде можна почати успішно інвестувати, буде впливати й фінансова мета, і схильність до ризику, і кількість часу, які інвестор готовий приділяти фінансовим ринкам. Почати торгівлю на фінансових ринках досить просто. Весь алгоритм можна розписати в кілька кроків.

Пройти базове навчання і познайомитися з основами ринку та торговою платформою. Зробити це можна, наприклад, відкривши рахунок в торговій платформі Libertex – власна розробка компанії Forex Club;

– власна розробка компанії Forex Club; Вибрати 3 – 4 інструменти (акції, сировина, криптовалюти, фондові індекси, сільгосптовари), вивчити їх, зрозуміти, що впливає на їхню вартість;

інструменти (акції, сировина, криптовалюти, фондові індекси, сільгосптовари), вивчити їх, зрозуміти, що впливає на їхню вартість; Почати читати усі новини про ці інструменти та шукати ситуації, які можуть принести вам прибуток;

Вчасно прийняти рішення про інвестування. Знайти фахівця, який допоможе з вибором і аналітикою фінансових інструментів.

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