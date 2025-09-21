Пока США пытаются давить на Индию относительно покупки российской нефти, а также на Китай, угрожая ввести 100% пошлины вместе с Европой, российский экспорт нефти начал расти.

Почему Россия увеличивает объемы поставок нефти?

Для 24 Канала экономист Иван Ус рассказал, что рост объема экспорта российской нефти является следствием того, что США начали осуществлять давление на третьи страны, в частности Индию.

Таким образом, трейдеры сейчас закупают в большем объеме энергоресурсы для того, чтобы создать остатки в случае возможных действий со стороны США и Европы.

Напоминаем! Еще раньше Дональд Трамп предложил Евросоюзу ввести совместно жестокие пошлины на Индию и Китай за покупку российской нефти. Речь идет о 100% пошлин. Однако в Европе осторожно отреагировали на это предложение.

По словам экономиста Уса, показателем давления США уже есть дополнительные пошлины для Индии в размере 25%, а в целом они уже составили 50%. Зато пошлины в 100% для Индии и Китая, по прогнозам господина Ивана, вряд ли будут введены.

Иван Ус Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Например, на Индию уже введены 25% пошлин, а это уже довольно значительный шаг. Если же ввести где-то 50% и более, то это считается как запретительные пошлины и теряется смысл продажи продукции, ведь половину стоимости страна будет вынуждена заплатить только в качестве пошлин. А если пошлины в 100%, то это считаете, что вы продаете 2 товара, где один товар поставляется вообще бесплатно.

Ус добавляет, что пошлины на Индию и Китай могут быть введены в диапазоне от 25% до 50%, однако Европа пока не соглашается на предложение.

Как изменились цены на российскую марку нефти Urals?