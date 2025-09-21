Поки США намагаються тиснути на Індію щодо купівлі російської нафти, а також на Китай, погрожуючи запровадити 100% мита разом із Європою, російський експорт нафти почав зростати.

Чому Росія збільшує обсяги поставок нафти?

Для 24 Каналу економіст Іван Ус розповів, що зростання обсягу екcпорту російської нафти є наслідком того, що США почали здійснювати тиск на треті країни, зокрема Індію.

Таким чином, трейдери зараз закуповують в більшому обсязі енергоресурси для того, щоб створити залишки у випадку можливих дій з боку США та Європи.

Нагадуємо! Ще раніше Дональд Трамп запропонував Євросоюзу запровадити спільно жорстокіші мита на Індію та Китай за купівлю російської нафти. Йдеться про 100% мит. Однак у Європі обережно відреагували на цю пропозицію.

За словами економіста Уса, показником тиску США вже є додаткові мита для Індії у розмірі 25%, а загалом вони вже склали 50%. Натомість мита у 100% для Індії та Китаю, за прогнозами пана Івана, навряд чи будуть запроваджені.

Іван Ус Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Наприклад, на Індію вже введені 25% мит, а це вже доволі значний крок. Якщо ж ввести десь 50% й більше, то це вважається як заборонні мита і втрачається сенс продажу продукції, адже половину вартості країна буде змушена заплатити лише у якості мит. А якщо мита в 100%, то це вважаєте, що ви продаєте 2 товари, де один товар постачається взагалі безкоштовно.

Ус додає, що мита на Індію та Китай можуть бути запроваджені у діапазоні від 25% до 50%, однак Європа наразі не погоджується на пропозицію.

Як змінилися ціни на російську марку нафти Urals?