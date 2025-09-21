Нафта про запас: що ховається за стрибком російського експорту
- Російський експорт нафти зріс через тиск США на треті країни й можливе запровадження мит у 100%.
- Індія вже має додаткові мита у 25% від США, однак ймовірність запровадження 100% мит на Індію та Китай за купівлю нафти Росії поки є низькою.
Поки США намагаються тиснути на Індію щодо купівлі російської нафти, а також на Китай, погрожуючи запровадити 100% мита разом із Європою, російський експорт нафти почав зростати.
Чому Росія збільшує обсяги поставок нафти?
Для 24 Каналу економіст Іван Ус розповів, що зростання обсягу екcпорту російської нафти є наслідком того, що США почали здійснювати тиск на треті країни, зокрема Індію.
Таким чином, трейдери зараз закуповують в більшому обсязі енергоресурси для того, щоб створити залишки у випадку можливих дій з боку США та Європи.
Нагадуємо! Ще раніше Дональд Трамп запропонував Євросоюзу запровадити спільно жорстокіші мита на Індію та Китай за купівлю російської нафти. Йдеться про 100% мит. Однак у Європі обережно відреагували на цю пропозицію.
За словами економіста Уса, показником тиску США вже є додаткові мита для Індії у розмірі 25%, а загалом вони вже склали 50%. Натомість мита у 100% для Індії та Китаю, за прогнозами пана Івана, навряд чи будуть запроваджені.
Наприклад, на Індію вже введені 25% мит, а це вже доволі значний крок. Якщо ж ввести десь 50% й більше, то це вважається як заборонні мита і втрачається сенс продажу продукції, адже половину вартості країна буде змушена заплатити лише у якості мит. А якщо мита в 100%, то це вважаєте, що ви продаєте 2 товари, де один товар постачається взагалі безкоштовно.
Ус додає, що мита на Індію та Китай можуть бути запроваджені у діапазоні від 25% до 50%, однак Європа наразі не погоджується на пропозицію.
Як змінилися ціни на російську марку нафти Urals?
Відомо, що ціна російської нафти Urals зростає для постачання головному покупцю – Індії. Причиною такого зростання є атаки на російські НПЗ, які порушили експорт енергоресурсів.
Відтак, знижка на Urals скоротилася до 2 – 2,50 долара за барель на жовтень, а у той час, як у вересні знижка становить 3 долари за барель.
Станом на 19 вересня котирування російської нафти становили 63,19 долара за барель, свідчать дані Trading Economics.