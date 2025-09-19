Что известно о закупке Индией нефти из России?

Уже известно, что закупка будет продолжаться и в ноябре и декабре. В то же время объемы поставок могут быть ниже чем пиковые значения в последние годы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Попытка защититься от санкций: Минфин России принял шокирующее решение

На ситуацию не влияют даже ограничительные действия США. Напомним, еще в августе Трамп ввел 50% тариф на поставки российской нефти в Индию.

Однако решение американского президента повлияло на ситуацию лишь временно. Впоследствии объемы закупок снова выросли.

Какова позиция Индии, относительно российской нефти?

Для Индии покупка российской нефти чрезвычайно выгодна, сообщает The Economic Times. Как говорит индийский министр финансов Нирмала Ситхараман, это соответствует национальным интересам страны.

Нирмала Ситхараман Министр финансов Индии Индия продолжит покупать российскую нефть. Мы решаем, что покупать, исходя из наших потребностей, и где покупать нефть, мы должны решать сами.

Обратите внимание! Именно Индия считается крупнейшим покупателем российской нефти морским путем в августе 2025 года.

Что известно о закупке российской нефти Индией?

Индия планировала увеличить закупки этого сырья в сентябре на 10 – 20%. Дело в том, что стоимость российской нефти ощутимо ниже чем у других производителей.

Сегодня стоимость нефти упала: марки Brent стоит 67,46 доллара за баррель, WTI – 63,48 доллара за баррель, российская Urals – 63,19 доллара за баррель.

Напомним! Ранее мы рассказывали, что нефтегазовые доходы России в 2025 году ощутимо снизились. В частности, в августе они уменьшились на 35%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.