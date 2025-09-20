Как будет действовать Минфин России с займами?

В разговоре с 24 Каналом экономист Борис Кушнирук рассказал, что главным источником покрытия дефицита бюджета станет рефинансирование со стороны Центробанка России.

Напоминаем! В России программа заимствований составляет 4,8 триллиона рублей, а дефицит бюджета достигает 3,8 триллиона рублей.

По словам Кушнирука, будет действовать такая схема: Центробанк дает средства российским банкам, а они, свою очередь, покупают на эти средства государственные ценные бумаги.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Интересно, что такое наращивание долгов может даже в определенном случае способствовать российским банкам. Ведь когда есть безнадежные долги, то это ухудшает их капитуляцию. Однако когда растет инфляция в стране, то обесценивается не только собственный капитал, но и обесцениваются еще и вот эти безнадежные долги. Соответственно, они фактически "сгорают" в инфляции.

В то же время в этой ситуации есть и плохая сторона, а именно то, что инфляция ударяет прежде всего по вкладчикам банков, по населению страны.

Кроме того, в России увеличивается количество безнадежных кредитов, то есть просроченных. Банковский сектор России в таких случаях просто прибегает к инструменту перекредитования таких кредитов.

И если кредит перекредитован, то по формальным показателям банка выглядит все в порядке, но накопление таких проблем только ухудшает ситуацию в будущем, говорит экономист Кушнирук.

Как в России пытаются покрыть дефицит бюджета?