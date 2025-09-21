Почему Россия увеличивает объемы поставок нефти?

Для 24 Канала экономист Иван Ус рассказал, что рост объема экспорта российской нефти является следствием того, что США начали осуществлять давление на третьи страны, в частности Индию.

Таким образом, трейдеры сейчас закупают в большем объеме энергоресурсы для того, чтобы создать остатки в случае возможных действий со стороны США и Европы.

Напоминаем! Еще раньше Дональд Трамп предложил Евросоюзу ввести совместно жестокие пошлины на Индию и Китай за покупку российской нефти. Речь идет о 100% пошлин. Однако в Европе осторожно отреагировали на это предложение.

По словам экономиста Уса, показателем давления США уже есть дополнительные пошлины для Индии в размере 25%, а в целом они уже составили 50%. Зато пошлины в 100% для Индии и Китая, по прогнозам господина Ивана, вряд ли будут введены.

Иван Ус Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Например, на Индию уже введены 25% пошлин, а это уже довольно значительный шаг. Если же ввести где-то 50% и более, то это считается как запретительные пошлины и теряется смысл продажи продукции, ведь половину стоимости страна будет вынуждена заплатить только в качестве пошлин. А если пошлины в 100%, то это считаете, что вы продаете 2 товара, где один товар поставляется вообще бесплатно.

Ус добавляет, что пошлины на Индию и Китай могут быть введены в диапазоне от 25% до 50%, однако Европа пока не соглашается на предложение.

Как изменились цены на российскую марку нефти Urals?