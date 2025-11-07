Как Mol может отказаться от нефти из России?

Mol сообщила, что в случае прекращения поставок нефти из России через нефтепровод "Дружба" она сможет заменить до 80% этого объема импортом через Хорватию, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Если потоки через нефтепровод "Дружба" существенно сократятся, Mol может увеличить использование Адриатического трубопровода и покрывать около 80% потребностей своих заводов, хотя это приведет к более высоким техническим рискам и логистическим затратам,

– отметили в компании.

Это заявление Mol прозвучало буквально за несколько часов до встречи Орбана с Трампом в Белом доме, на которой венгерский премьер будет пытаться добиться уступок по импорту российской нефти.

Это свидетельствует об изменении риторики, ведь раньше и Орбан, и Mol неоднократно подчеркивали, что страна не имеет альтернативы российской нефти,

– отмечает издание.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Венгрия даже увеличила импорт энергоносителей из России и сейчас получает около 90% нефти именно от Москвы.

При этом правительство Орбана и Mol ранее постоянно преуменьшали значение Адриатического трубопровода и отмечали, что Россия якобы остается единственным эффективным источником поставок энергоресурсов из-за отсутствия выхода к морю.

Стоит знать! Эксперты отмечают, что будущее Mol напрямую зависит от отказа от российской нефти. Ведь если ЕС полностью откажется от российских энергоносителей после 2027 года, Mol придется перейти на альтернативные источники. Однако в компании уже начали подготовку к этому и заявляют, что "осторожно продвигается" в модернизации своих НПЗ в Венгрии и Словакии для увеличения возможностей переработки нероссийской нефти.

О чем Орбан будет просить Трампа?

Зато Орбан поехал к Трампу с четкой целью – убедить того сделать исключение для Венгрии из действия новых санкций США против российской нефти, пишет

Перед поездкой он отметил, что без достижения договоренностей об ослаблении санкций венгров ожидают "тяжелые времена".

Венгерский премьер, по данным правительственных источников, даже якобы готов предложить Трампу большую энергетическую сделку, пишет Index.

Венгрия углубит сотрудничество с США в сфере ядерной энергетики, в частности относительно малых модульных реакторов, хранения топлива и отработанных элементов.

США получат новые рынки сбыта, чтобы расширить экспорт своих энергоресурсов.

Важно! По информации Politico, в США не исключают, что Трамп внезапно может опередить и предоставить Венгрии желаемые уступки на импорт российских энергоносителей.

Как США давят на Венгрию за нефть?