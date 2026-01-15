Що відомо про купівлю російської нафти Індією?

Індія поступово зменшує закупівлі нафти з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Потрібно розуміти, що Індія має нафтопереробний сектор, який поступається за своєю потужністю виключно США та Росії. До того ж індійські компанії сильно залежні від російської нафти зараз.

Наразі продукція з Росії знаходиться у підвішеному стані. Як мінімум 12 танкерів, повних російської сирої нафти стоять недалеко від Оману ще з середини грудня.

Згідно з даними компаній Vortexa Ltd. та Kpler, країна (Індія – 24 Канал) імпортувала близько 1,3 мільйона барелів російської сирої нафти на день у грудні. Січневі закупівлі також перебувають під тиском, і, ймовірно, зупиняться на менших обсягах, ніж раніше,

– повідомляє видання.

Зараз індійські НПЗ коригують схеми закупівель нафти. Вони активніше використовують замінники з:

Латинської Америки;

Близького Сходу;

Західної Африки.

Проте ціни у цих держав дещо більші ніж на російську нафту. Адже Росія робить значний дисконт, щоб втримати покупців, повідомляє СЗРУ.

Незрозуміло, де зрештою опиняться плавучі вантажі Urals, оскільки мало хто, окрім Китаю, бажає відкрито хизуватися обмеженнями, запровадженими США. За словами джерел, ціна на цей сорт приблизно на 8 доларів за барель знижена до ціни на датовану нафту Brent, що робить його одним із найдешевших варіантів для нафтопереробників, які все ще готові ризикнути,

– вказує видання.

Чому Індія зменшує закупівлі російської нафти?

США продовжують тиск на Індію за закупівлю російської нафти. Спочатку американський уряд погрожував словесно. Згодом, адміністрацією Трампа були введені тарифи.

Також США впроваджували масштабні санкції ще восени 2025 року проти російських нафтових гігантів. Йдеться про компанії "Роснефть" та "Лукойл". Після цього, покупці з Китаю та Індії почали масово відмовлятися від нафти з Росії.

Цікаво! Зараз США розглядають новий законопроєкт відносно санкцій. Якщо його ухвалять, будуть діяти штрафи для країн, що купують російські вуглеводні.