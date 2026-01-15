Какие детские выплаты предусмотрены в 2026 году?

Документ предусматривает обновление системы "детских" выплат – от периода беременности до момента зачисления ребенка в школу, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Ежегодный отпуск во время войны: кому из украинцев его могут не дать и на каком основании

С первого дня 2026 года в Украине вводится пособие по уходу за ребенком до одного года. Выплаты предусмотрены ежемесячно в размере 7 тысяч гривен. А для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, – 10 500 гривен (с применением коэффициента 1,5).

Для подачи заявления следует обратиться в ПФУ и предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в случае подачи не родителями);

медицинское заключение временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Важно! Новое пособие по уходу назначается со следующего дня после окончания отпуска по беременности и родам.

Заявитель также может воспользоваться сервисом Дія.Шеринг – это возможность передать цифровые копии документов без ксерокопий и сканирования,

– посоветовали в Минсоцполитики.

Право на такую помощь предоставляется матери или другому законному представителю ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, которые выполняют функции опекунов или попечителей). То есть фактически человеку, который осуществляет уход за ребенком до достижения им годовалого возраста. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку не исполнилось одного года, то мать или другой законный представитель ребенка, которые осуществляют уход, имеет право с этой даты получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Что еще известно о выплатах в Украине?