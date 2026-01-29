Почему Россия имеет меньший доход за экспорт нефти?

Россия продолжает делать значительный дисконт на свою нефть. Именно так она пытается удержать покупателей, сообщает Financial Times.

Как показывает статистика, в ноябре разрыв между нефтью марки Brent и российской Urals удвоился. Дело именно в скидке. Дисконт достиг более 25 долларов за баррель, ранее составлял примерно – 15 долларов за баррель.

Интересно! Сейчас Brent торгуется на самом низком уровне, начиная с 2021 года.

Кроме этого, доходы России от нефти падают из-за санкций, которые ввели США. Речь идет об ограничениях, вступивших в силу еще осенью 2025 года. Именно тогда США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Эксперт по вопросам России Немецкого института международных и безопасностных дел Янис Клюге указывает, что:

  • именно доходы от нефти составляют большую долю энергетических доходов России;
  • эти поступления значительно больше, чем от газа.

Важно! Доходы России от газа ощутимо снизились еще в 2022 году – из-за потери европейского газового рынка.

Цены на нефтяные поставки для Индии упали. Сейчас они составляют 22 – 25 долларов за баррель. Для понимания, такая стоимость едва достигает безубыточной цены для российских поставщиков.

К чему приведет такое удешевление российской нефти?

  • Аналитики считают, что отклонение средней цены на нефть Urals на 10 долларов от бюджетного предположения ощутимо снижает доходы России. При таких условиях они падают на примерно 1,5 – 1,8 триллиона рублей. Напомним, в бюджете России на 2026 год стоимость нефти заложена на уровне – 59 долларов за баррель.

  • Предполагается, что ситуация может обостриться. В частности, при низких ценах на нефть и сильном рубле, дефицит бюджета может достичь 3 триллиона рублей до конца года. Для понимания, это примерно 7,5% от тех поступлений, которые ожидает Москва.