Почему Россия имеет меньший доход за экспорт нефти?

Россия продолжает делать значительный дисконт на свою нефть. Именно так она пытается удержать покупателей, сообщает Financial Times.

Как показывает статистика, в ноябре разрыв между нефтью марки Brent и российской Urals удвоился. Дело именно в скидке. Дисконт достиг более 25 долларов за баррель, ранее составлял примерно – 15 долларов за баррель.

Интересно! Сейчас Brent торгуется на самом низком уровне, начиная с 2021 года.

Кроме этого, доходы России от нефти падают из-за санкций, которые ввели США. Речь идет об ограничениях, вступивших в силу еще осенью 2025 года. Именно тогда США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Эксперт по вопросам России Немецкого института международных и безопасностных дел Янис Клюге указывает, что:

именно доходы от нефти составляют большую долю энергетических доходов России;

эти поступления значительно больше, чем от газа.

Важно! Доходы России от газа ощутимо снизились еще в 2022 году – из-за потери европейского газового рынка.

Цены на нефтяные поставки для Индии упали. Сейчас они составляют 22 – 25 долларов за баррель. Для понимания, такая стоимость едва достигает безубыточной цены для российских поставщиков.

К чему приведет такое удешевление российской нефти?