Почему Россия имеет меньший доход за экспорт нефти?
Россия продолжает делать значительный дисконт на свою нефть. Именно так она пытается удержать покупателей, сообщает Financial Times.
Читайте также В феврале украинцам предоставят новую помощь: инструкция для оформления выплат
Как показывает статистика, в ноябре разрыв между нефтью марки Brent и российской Urals удвоился. Дело именно в скидке. Дисконт достиг более 25 долларов за баррель, ранее составлял примерно – 15 долларов за баррель.
Интересно! Сейчас Brent торгуется на самом низком уровне, начиная с 2021 года.
Кроме этого, доходы России от нефти падают из-за санкций, которые ввели США. Речь идет об ограничениях, вступивших в силу еще осенью 2025 года. Именно тогда США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".
Эксперт по вопросам России Немецкого института международных и безопасностных дел Янис Клюге указывает, что:
- именно доходы от нефти составляют большую долю энергетических доходов России;
- эти поступления значительно больше, чем от газа.
Важно! Доходы России от газа ощутимо снизились еще в 2022 году – из-за потери европейского газового рынка.
Цены на нефтяные поставки для Индии упали. Сейчас они составляют 22 – 25 долларов за баррель. Для понимания, такая стоимость едва достигает безубыточной цены для российских поставщиков.
К чему приведет такое удешевление российской нефти?
Аналитики считают, что отклонение средней цены на нефть Urals на 10 долларов от бюджетного предположения ощутимо снижает доходы России. При таких условиях они падают на примерно 1,5 – 1,8 триллиона рублей. Напомним, в бюджете России на 2026 год стоимость нефти заложена на уровне – 59 долларов за баррель.
Предполагается, что ситуация может обостриться. В частности, при низких ценах на нефть и сильном рубле, дефицит бюджета может достичь 3 триллиона рублей до конца года. Для понимания, это примерно 7,5% от тех поступлений, которые ожидает Москва.