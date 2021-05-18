Несмотря на пандемию коронавируса ситуация на мировом рынке нефти существенно улучшилась. Хорошо скоординированные действия альянса ОПЕК + по добыче нефти прекрасно повлияли на рост цен.

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Новая возможность для инвесторов

Кроме того, на рынок положительно влияет восстановление экономики Китая, который является одним из крупнейших потребителей черного золота в мире. Весомую роль в этом процессе также сыграли те меры, которые принимает власти крупнейших стран мира с целью поддержать свои экономики. Масштабная авария на Суэцком канале , в результате которой застряли десятки танкеров, а мировая экономика претерпела мощный удар, тоже оставила свой след на рынке нефти. Сочетание этих факторов создает прекрасную возможность для инвесторов заработать на рост цен на черное золото. Эта инвестиционная идея называется "Весна, Суэцкий канал и цены на нефть".

Мы ожидаем роста цен на нефть из-за сокращения предложения сырья на рынке. При этом выбор сценария зависит исключительно от того, на какую доходность вы рассчитываете и риски вы готовы взять на себя,

– рассказал директор Киевского филиала МАБТ Ефим Вульпе.

Агрессивный сценарий подойдет для тех инвесторов, которые готовы рисковать и стремятся получить существенную прибыль. Если желание рисковать нет, то можно выбрать консервативный сценарий, а для получения среднего заработка с умеренными рисками подойдет умеренный сценарий. Например, доходность консервативной стратегии в течение трех месяцев достигнет отметки в 35%, при умеренной – почти 70% , при агрессивной – 150%.

Инвестиционная идея "Весна, Суэцкий канал и цены на нефть" рассчитана до начала июля 2021 года. Однако, операцию совсем не обязательно закрывать в указанную дату. У вкладчиков есть возможность закрыть сделку в зависимости от предпочтений и полученной прибыли.

Когда ожидать спада цен на нефть

Директор Киевского филиала МАБТ Ефим Вульпе отмечает, что зима – это пиковый период для стоимости нефти. Именно зимой растет спрос на топливо в США и в странах Европы. Немалый потенциал для роста цены на сырье наблюдается и в середине весны, а точнее накануне сезона отпусков в американском нефтеперерабатывающем секторе.

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В общем, в последнее время котировки нефти были достаточно волатильными. На ситуацию влияет множество различных факторов. Однако, ранее лета 2021 цены на нефть существенно снижаться не должны. Даже нестабильная экономическая ситуация и колебания на фондовых рынках из-за пандемии, не мешают нефти оставаться одним из самых надежных активов, на котором инвестор может заработать приятную сумму.