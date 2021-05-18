IFast базируется в Сингапуре. В 2020 году компания удвоила свой "чистый" доход на фоне нового всплеска розничной торговли благодаря инвесторам, которые застряли в своих домах и начали вкладывать средства в акционерный капитал.

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Мощный рынок

Директор сингапурской компании Лим Чунг Чун заявил, что iFast будет продолжать вкладывать средства в Китай, даже несмотря на то, что пока эти операции не являются прибыльными. В 2020 году iFast потеряла на этом рынке 4,9 миллиона долларов. Бизнесмен добавил, что Поднебесная является ключом к достижению цели в 100 миллиардов сингапурских долларов ( 75 миллиардов долларов США) до 2028 года, поскольку страна имеет потенциал стать одним из самых мощных рынков для платформ для управления капиталом.

Инвесторы поддерживают это видение. В течение последних 12 месяцев активы iFast взлетели более чем на 550%, опередив всех участников индекса FTSE ST All-Share. Во вторник, 18 мая, ценные бумаги компании выросли в цене на 5,5% .

Потенциал китайского рынка огромен, и убытки, которые мы генерируем сегодня, очень управляемыми, учитывая размер рынка,

– отметил Лим в интервью.

Стоимость акции iFast стремительно растет / Инфографика Bloomberg

Генеральный директор пока не берется прогнозировать, когда некоммерческий период закончится. iFast, для которого Сингапур является крупнейшим рынком, в феврале 2021 года инициировал управления частными фондами в Китае. Брокерская компания сотрудничает и с другими бизнесами, включая интернет-компании и финансовые консультации с целью продажи своих активов на китайском рынке.

Как и в прошлом году активы iFast готовы к росту в цене. Целевая стоимость акций платформы для управления капиталом предполагает выигрыш на уровне 23% в течение следующих 12 месяцев. Предыдущий прогноз остановился на уровне 13%. Сейчас сингапурская компания сосредоточена на расширении своей работы в Китае и начала работать в Малайзии.