Речь идет о хеджировании ценовых рисков на сырьевые товары. Эту стратегию часто используют крупные потребители энергоресурсов, в том числе и авиакомпании, для того, чтобы защитить себя от колебаний рынка.

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Эхо низких цен на нефть

При падении цен на нефть производители сырья обычно используют краткосрочное хеджирование. Производители фиксируют цену на нефть, если считают, что она может упасть еще ниже. Тогда как крупные компании-потребители используют прямо противоположную тактику: хеджирования против роста цен на нефть, который может быстро съесть их прибыль.

Хеджирование Это страхование активов от неблагоприятного изменения рыночной ситуации. Этот процесс заключается в приобретении возможности осуществить операцию с активом в будущем заранее установленных условиях.

Пандемия коронавируса, которая нанесла мощный удар авиакомпаниям, продемонстрировала, что хеджирование – это не серебряная пуля, гарантирующая защиту от нестабильных рынков.

В эпоху стабильно низких цен на нефть эта торговая стратегия оказалась пассивом, а не активом, как это было раньше. Поэтому, многие крупные авиаперевозчики начали отказываться от нефтяного хеджирования, после того, как они понесли многомиллиардные убытки.

Авиакомпании отказываются от нефтяного хеджирования / Фото Unsplash

Первые ласточки

Несколько ключевых игроков авиарынка действительно начали или отказываться, или сокращать свои масштабные программы хеджирования на горючее. Этот процесс начался после потери миллиардов долларов в производных финансовых инструментах.

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В прошлом году авиакомпания Singapore Airlines Ltd. сообщила о первом за 48 лет финансовом провале. Singapore Airlines Ltd. взяла на себя штраф в размере 638 миллионов долларов за хеджирование нефти.

Международная консолидированная компания International Airlines Group планирует сократить свое хеджирования нефти в год вперед примерно до 60%. Гигант владеет несколькими знаковыми брендами:

British Airways,

Иберия,

Aer Lingus.

Тогда как они нуждаются, чтобы эта торговая стратегия была на уровне 90% . Таким же путем решила пойти и крупнейшая немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG. Она намерена сократить объемы хеджирования ориентировочно на 20%.