Попри пандемію коронавірусу ситуація на світовому ринку нафти суттєво покращилася. Добре скоординовані дії альянсу ОПЕК+ з видобутку нафти якнайкраще вплинули на зростання цін.

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Нова можливість для інвесторів

Крім того, на ринок позитивно впливає відновлення економіки Китаю, який є одним з найбільших споживачів чорного золота у світі. Вагому роль у цьому процесі також зіграли ті заходи, які вживає влада найбільших країн світу з метою підтримати свої економіки. Масштабна аварія на Суецькому каналі, внаслідок якої застрягли десятки танкерів, а світова економіка зазнала потужного удару, теж залишила свій слід на ринку нафти. Поєднання цих чинників створює прекрасну можливість для інвесторів заробити на зростання цін на чорне золото. Ця інвестиційна ідея має назву "Весна, Суецький канал і ціни на нафту".

Ми чекаємо зростання цін на нафту через скорочення пропозиції сировини на ринку. При цьому вибір сценарію залежить виключно від того, на яку прибутковість ви розраховуєте і які ризики ви готові взяти на себе,

– розповів директор Київської філії МАБТ Єфім Вульпі.

Агресивний сценарій підійде для тих інвесторів, які готові ризикувати та прагнуть отримати суттєвий прибуток. Якщо бажання ризикувати немає, то можна обрати консервативний сценарій, а для отримання середнього заробітку із помірними ризиками підійде помірний сценарій. Наприклад, прибутковість консервативної стратегії протягом трьох місяців досягне позначки у 35%, при помірній – майже 70%, при агресивній – 150%.

Інвестиційна ідея "Весна, Суецький канал і ціни на нафту" розрахована до початку липня 2021 року. Проте, операцію зовсім не обов'язково закривати у зазначену дату. У вкладників є можливість закрити угоду залежно від уподобань та отриманого прибутку.

Коли очікувати спаду цін на нафту

Директор Київської філії МАБТ Єфім Вульпі зазначає, що зима – це піковий період для вартості нафти. Саме взимку зростає попит на паливо у США та в країнах Європи. Чималий потенціал для зростання ціни на сировину спостерігається і в середині весни, а точніше напередодні сезону відпусток в американському нафтопереробному секторі.

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Загалом, останнім часом котирування нафти є досить волатильними. На ситуацію впливає чимало різних факторів. Однак, раніше літа 2021 року ціни на нафту істотно знижуватися не мають. Навіть нестабільна економічна ситуація та коливання на фондових ринках через пандемію, не заважають нафті залишатися одним з найнадійніших активів, на якому інвестор може заробити приємну суму.