Где нельзя хранить деньги

Если же не придерживаться этих правил, то это грозило бедностью, передает 24 Канал.

Читайте также Создаем магнит для денег: какую купюру ни в коем случае нельзя отдавать

Итак, категорически запрещалось хранить купюры и монеты:

Возле кровати или матраса. Считалось, что таким деньги будут отдыхать, а не приумножаться. Кроме того, уже собранные средства могут потратиться на болезнь.

Считалось, что таким деньги будут отдыхать, а не приумножаться. Кроме того, уже собранные средства могут потратиться на болезнь. Возле двери. Наши предки верили, что деньги уйдут из жизни, если будут находиться возле выхода из дома.

Наши предки верили, что деньги уйдут из жизни, если будут находиться возле выхода из дома. Книга. Если книга имела плохой сюжет, то это могло негативно повлиять на жизнь человека, в том числе и на деньги и работу.

Важно! Также не следует держать банкноты скрученными и зажатыми резинкой.