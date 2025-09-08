Почему дорожает нефть?

Стоимость нефти West Texas Intermediate и Brent упала более чем на 2% в пятницу из-за слабого отчета о занятости в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

А в воскресенье ОПЕК+: члены организации и их союзники, в частности, Россия, договорились о дальнейшем увеличении добычи нефти. Речь идет о планах с октября.

ОПЕК+ увеличивает добычу с апреля после лет сокращений для поддержки рынка нефти, но последнее решение стало неожиданностью на фоне вероятного избытка нефти в зимние месяцы в северном полушарии,

– отмечает Reuters.

Согласно решению ОПЕК+, добыча с октября вырастет на 137 000 баррелей в день. Это значительно меньше чем ежемесячное увеличение ранее:

примерно на 555 000 баррелей в день в сентябре и августе;

ориентировочно 411 000 баррелей в день в июле и июне.

Рынок нефти получил поддержку благодаря облегчению после скромного роста добычи ОПЕК+ и технического восстановления после снижения на прошлой неделе,

– отмечает Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Обратите внимание! Тошиатака добавляет, что увеличение добычи ОПЕК+ уже было учтено, еще в показателях с прошлой недели.

Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?