Какой новый ценовой потолок на российскую нефть?

Теперь предельная цена на российскую нефть составляет – 47,6 доллара. Ранее она достигала – 60 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Читайте также "Предатель" на купюре: кого на самом деле должны были изобразить на украинских банкнотах

Обратите внимание! Этим пакетом санкций ЕС также утвердил автоматический пересмотр предельной цены на российскую нефть. Стоимость должна быть на 15% ниже рыночной (в расчете за последние 10 недель).

К указанным ограничениям на цену российской нефти также присоединились:

Великобритания;

Канада;

Швейцария.

Новый лимит вступает в силу сегодня – 3 сентября. А следующий пересмотр ценового "потолка" для нефти будет 15 января 2026 года.

Для нефтепродуктов предельная цена будет неизменна:

для тяжелых нефтепродуктов – 45 долларов за баррель;

легких – 100 долларов за баррель.

Для каких сделок действует новая цена на нефть? Новый ценовой потолок будет действовать для сделок, заключенных после 20 июля (момента принятия санкций). По старым контрактам пока сохранится цена 60 долларов за баррель.

Что происходит сейчас с российской нефтью?