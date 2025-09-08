Какова ситуация в банковском секторе России сейчас?
Доля проблемных займов в российском корпоративном сегменте, по состоянию на конец II квартала 2025 года, выросла до 10,4% портфеля, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Читайте также Изменения ощутимы: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас
Общий объем таких займов достиг 111,9 миллиарда долларов. За 3 месяца эта сумма выросла на 8,6 миллиарда долларов.
Обратите внимание! За квартал стоимость кредитного риска для компаний выросла почти вдвое.
Наибольшее ухудшение можно наблюдать в таких отраслях:
- недвижимости;
- угольной промышленности;
- металлургии.
Дело в том, что в этих сферах высокие ставки давят на бизнес с доходами, которые спадают. Банки все чаще применяют именно "рискованные реструктуризации". Таким образом они хотят отсрочить признание потерь.
Несмотря на публичные возражения Центробанка, в июле Минфин России вынужден был предоставить скрытую поддержку госбанкам на сумму 6,15 миллиарда долларов из Фонда национального благосостояния. Средства направили в ВТБ и Сбербанк в форме субординированных кредитов и депозитов, что фактически стало докапитализацией,
– отмечает разведка.
Важно! 48 из 100 крупнейших финучреждений России почувствовали ухудшение финансовых показателей в первой половине 2025 года. В частности, почти половина системно важных банков России зафиксировала падение чистой прибыли на 20% и более.
Что происходит с экономикой России сейчас?
Путин отрицает, что ситуация в российской экономике продолжает ухудшаться. Российский президент считает эти выводы преувеличением. Председатель "Сбербанка" призвал снизить процентные ставки, однако Путин отказался
К тому же российский президент отказывается признавать стагнацию экономики. Путин считает, что рост цен происходит лишь под влиянием инфляции.
Министр финансов США Скотт Бессент считает, что ситуация в российской экономике может ухудшиться еще больше. Этого удастся достичь благодаря новым санкциям и поддержке ЕС.