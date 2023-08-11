По итогам июля 2023 г. Россия заработала на экспорте нефти на иностранные рынки максимальную сумму с ноября 2022 года. Более того, российская нефть сумела пробиться выше ценового потолка на уровне 60 долларов за баррель от стран G7

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Доходы России от экспорта нефти установили новый рекорд

Согласно данным Международного энергетического агентства, средняя цена за баррель российской нефти колебалась на уровне 64,41 доллара. Ее стоимость выросла почти на 9 долларов за баррель. Также следует добавить, что речь идет о сырье, которое транспортируют по морскому пути.

Что такое Международное энергетическое агентство Это автономный международный орган, функционирующий в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Членами агентства, созданного в 1974 году, насчитывает 29 стран.

Выделяют несколько причин, способствовавших росту доходов России от продажи нефти. Среди них такие:

Рост цен на глобальном рынке нефти за последние месяцы;

Сокращение скидок на нефть и нефтепродукты.

В результате Россия только в июле получила от продажи нефти и топлива 15,3 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, в этом году официальная Москва дополнительная получила от экспорта черного. золота дополнительные 11 миллиардов долларов.

Важно! На момент создания этого материала, стоимость известнейшего бренда российской нефти Urals колеблется на уровне 71,64 доллара за баррель, по данным Oil Price.

В то же время Международное энергетическое агентство подчеркнуло, что общий уровень доходов государства-агрессора уменьшились на более чем одну пятую, если сравнивать с данными за предыдущий год. Параллельно с начала 2023 г. российский рубль теряет позиции против евро и доллара США. Рубль даже вошел в тройки самых слабых валют среди развивающихся стран.