По итогам июля 2023 г. Россия заработала на экспорте нефти на иностранные рынки максимальную сумму с ноября 2022 года. Более того, российская нефть сумела пробиться выше ценового потолка на уровне 60 долларов за баррель от стран G7
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Доходы России от экспорта нефти установили новый рекорд
Согласно данным Международного энергетического агентства, средняя цена за баррель российской нефти колебалась на уровне 64,41 доллара. Ее стоимость выросла почти на 9 долларов за баррель. Также следует добавить, что речь идет о сырье, которое транспортируют по морскому пути.
Что такое Международное энергетическое агентствоЭто автономный международный орган, функционирующий в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Членами агентства, созданного в 1974 году, насчитывает 29 стран.
Выделяют несколько причин, способствовавших росту доходов России от продажи нефти. Среди них такие:
- Рост цен на глобальном рынке нефти за последние месяцы;
- Сокращение скидок на нефть и нефтепродукты.
В результате Россия только в июле получила от продажи нефти и топлива 15,3 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, в этом году официальная Москва дополнительная получила от экспорта черного. золота дополнительные 11 миллиардов долларов.
В то же время Международное энергетическое агентство подчеркнуло, что общий уровень доходов государства-агрессора уменьшились на более чем одну пятую, если сравнивать с данными за предыдущий год. Параллельно с начала 2023 г. российский рубль теряет позиции против евро и доллара США. Рубль даже вошел в тройки самых слабых валют среди развивающихся стран.