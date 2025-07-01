Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в разговоре с 24 Каналом объяснил, что происходит снижение российской доли на китайском рынке, а он является главным. Сейчас еще будет такое падение на индийском.

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Почему России сложно продать свою нефть

Россия теряет объем нефтяного рынка. По словам Ширяева, рынок "заливается" дешевой нефтью, в первую очередь саудовской, иракской, алжирской. У России же экспорт – токсичен, нефть у нее покупают неохотно.

Например, если у нефтеперерабатывающего предприятия в Индии есть выбор купить нетоксичную неподсанкционную дешевую нефть в Саудовской Аравии, а Россия предлагает свою по той же цене, то индийский завод приобретет ее у саудитов, чтобы не рисковать.

Снятие ограничений ОПЕК+ (страны этой организации увеличат добычу еще более чем на 400 тысяч баррелей в сутки) привело к тому, что предложений по нефти стало слишком много. Россия в эту реальность не вписывается. Поэтому ей все сложнее поставлять нефть на внешний рынок, удерживая свою долю экспорта.

"Мы видим, что геополитическое беспорядки закончилось, цена на нефть российской марки Urals стала 60 долларов за баррель, но то, что мы обязательно должны увидеть осенью или в начале зимы – это показатель 50 долларов за баррель нефти Urals. Тогда окончательно Россия останется без последней надежды на рост доходов и сбалансирование бюджета", – спрогнозировал Ширяев.

Биржевая цена российской нефти, которую мы видим на графике – 62 доллара за баррель. Это и так, со слов экономического обозревателя, очень мало. Реальные договора заключаются по цене 57 – 58 долларов за баррель.

Если бы на бирже нефть стоила 56, то договоры подписывались бы по цене ниже 50. Поэтому задача Европы – добавить еще больше проблем российскому экспорту (благодаря санкциям – 24 Канал), чтобы было больше расходов и нефтяная отрасль России не справлялась с ними и прекращала нести прибыль для ведения войны,

– озвучил Ширяев.

То, что из уст Путина уже звучат намеки о необходимости сократить расходы на войну, по мнению экономического обозревателя, свидетельствует о четком понимании невозможности продолжать стратегию России, которая была раньше, не имея тех доходов, которые приносила ей продажа нефти. Россия остается без своей "нефтяной подушки".