За підсумками липня 2023 року Росія заробила на експорті нафти на іноземні ринки максимальну суму з листопада 2022 року. Ба більше, російська нафта таки зуміла пробитися вище цінової стелі на рівні 60 доларів за барель від країн G7.

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Доходи Росії від експорту нафти встановили новий рекорд

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, середня ціна за барель російської нафти коливалася на рівні 64,41 долара. Її вартість зросла майже на 9 доларів за барель. Також варто додати, що йдеться про сировину, яку транспортують морським шляхом.

Що таке Міжнародне енергетичне агентство Це автономний міжнародний орган, який функціонує у рамках Організації економічного співробітництва та розвитку. Членами агентства, яку створили у 1974 році, нараховує 29 країн.

Виділяють кілька причин, які сприяли зростанню доходів Росії від продажу нафти. Серед них такі:

Зростання цін на глобальному ринку нафти протягом останніх місяців;

Скорочення знижок на нафту та нафтопродукти.

У результаті Росія лише у липні отримала від продажу нафти та палива 15,3 мільярда доларів. Цей показник виріс на 20% у порівнянні з попереднім місяцем. Крім того, цьогоріч офіційна Москва додаткова отримала від експорту чорного золота додаткові 11 мільярдів доларів.

Важливо! На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішого бренду російської нафти Urals коливається на рівні 71,64 долара за барель, за даними Oil Price.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство наголосило, що загальний рівень доходів держави-агресорки зменшилися на більше, ніж одну п'яту, якщо порівнювати з даними за попередній рік. Паралельно з початку 2023 року російський рубль втрачає позиції проти євро та долара США. Рубль навіть увійшов до трійки найслабших валют серед країн, які розвиваються.