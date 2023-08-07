Речь идет о средствах, полученных от продажи нефти и газа. Похоже, что новому поступлению денег не мешает даже ценовой потолок от стран G7, начавший действовать с 5 декабря 2022 года. Об этом рассказали лица, знающие ситуацию.
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Россия может получить дополнительные миллиарды долларов
За последние 5 месяцев дополнительные доходы от экспорта нефти и газа оценивают в 1 триллион рублей или 11 миллиардов долларов. Анонимные источники добавили, что эти средства Министерство финансов планирует направить на покрытие дефицита государственного бюджета. Однако по действующим правилам и требованиям на эти средства должны приобрести иностранные валюты для Фонда национального благосостояния.
Напомним, что около трети российского государственного бюджета держится на доходах от продажи нефти и газа. В то же время, государственные расходы в России выросли до пиковых уровней. Выделяют две причины:
- Увеличение объемов оборонного производства для продолжения войны против Украины;
- Вложение средств в социальные программы для того, чтобы уровень общественной поддержки Путина и преступной войны против Украины не падал. Добавим, что в 2024 года в России должны пройти так называемые президентские выборы.
Важно добавить, что увеличению доходов от экспорта газа и нефти способствовало ощутимое обесценение российского рубля. Только с июня эта валюта зафиксировала несколько серьезных обвалов. Более того, ожидают, что эта тенденция будет продолжаться, а у курса доллара есть реальные шансы пересечь критически важную психологическую отметку.
Экономист Bloomberg Economics Russia пояснил, что подорожание доллара на 1 рубль приносит агрессору дополнительные доходы в размере 100 – 120 миллиардов рублей.