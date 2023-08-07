Речь идет о средствах, полученных от продажи нефти и газа. Похоже, что новому поступлению денег не мешает даже ценовой потолок от стран G7, начавший действовать с 5 декабря 2022 года. Об этом рассказали лица, знающие ситуацию.

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Россия может получить дополнительные миллиарды долларов

За последние 5 месяцев дополнительные доходы от экспорта нефти и газа оценивают в 1 триллион рублей или 11 миллиардов долларов. Анонимные источники добавили, что эти средства Министерство финансов планирует направить на покрытие дефицита государственного бюджета. Однако по действующим правилам и требованиям на эти средства должны приобрести иностранные валюты для Фонда национального благосостояния.

К теме! На момент создания этого материала, стоимость известнейшего бренда российской нефти – Urals – колеблется на уровне 69,84 доллара за баррель, по данным OilPrice. Интересно, что ценовой потолок от стран G7 для этого сырья составляет 60 долларов за баррель.

Напомним, что около трети российского государственного бюджета держится на доходах от продажи нефти и газа. В то же время, государственные расходы в России выросли до пиковых уровней. Выделяют две причины:

Увеличение объемов оборонного производства для продолжения войны против Украины;

Вложение средств в социальные программы для того, чтобы уровень общественной поддержки Путина и преступной войны против Украины не падал. Добавим, что в 2024 года в России должны пройти так называемые президентские выборы.

Важно добавить, что увеличению доходов от экспорта газа и нефти способствовало ощутимое обесценение российского рубля. Только с июня эта валюта зафиксировала несколько серьезных обвалов. Более того, ожидают, что эта тенденция будет продолжаться, а у курса доллара есть реальные шансы пересечь критически важную психологическую отметку.

Экономист Bloomberg Economics Russia пояснил, что подорожание доллара на 1 рубль приносит агрессору дополнительные доходы в размере 100 – 120 миллиардов рублей.