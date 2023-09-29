Экономист и глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров в отделе глобальных инвестиционных исследований Goldman Sachs Джеффри Карри считает, что у 2024 году цены на нефть перейдут к трехзначным значениям.

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Когда нефть будет стоить 100 долларов за баррель

Согласно прогнозу, эталонный бренд нефти Brent в следующем году будет стоить 100 долларов за баррель. Одна из ключевых причин, способствующая такой динамике, – дисбаланс между предложением и спросом на рынке нефти. Скорее всего, эта ситуация лишь усугубится в следующем году, а также будет подталкивать цены к росту, сообщил Джеффри Карри.

Эксперт добавил, что спрос на нефть существенно вырос. В частности, на прошлой неделе цены на сырье уже приблизились к отметке в 100 долларов за баррель. По его словам, этому способствовало то, что спрос превысил ожидания.

Рост более чем на полмиллиона баррелей в день превзошел даже наши "бычьи" прогнозы,

– сказал Джеффри Карри в интервью.

Важным фактором на рынке нефти в 2023 году является решение топовых поставщиков нефти о сокращении объемов добычи. Например, Саудовская Аравия и Россия ежедневно до конца текущего года будут добывать на 1,3 миллиона баррелей меньше.

Карри считает, что спрос пойдет на убыль, когда цены на нефть достигнут отметки на уровне 125 – 130 долларов за баррель. Однако следует учитывать, что подорожание нефти станет вызовом для США. В частности, это может ударить по усилиям Федерального резерва об уменьшении инфляции в стране.

Добавим, что на момент создания этого материала, нефть Brent торгуется на рынке по цене на уровне 95,74 доллара за баррель. В то время как американское сырье WTI стоит 92,29 доллара за баррель. Bloomberg. Пока эти бренды демонстрируют положительную динамику.