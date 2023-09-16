Нефть дорожает третью неделю подряд

За последнюю неделю две эталонные марки нефти выросли в цене 4%. Кроме того, в пятницу на рынке зафиксировали максимальный уровень 10 месяцев. Кроме того, цены на Brent и WTI по пути к наибольшему росту за квартал после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Как нефть торговалась в пятницу

В пятницу, 15 сентября, марка нефти Brent завершила последнюю торговую сессию недели с ценой на уровне 93,93 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,3%.

Нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне 90,77 доллара за баррель. Американское сырье выросло в цене на 0,7%, информирует издание Reuters.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 93,93 доллара за баррель (+0,25%);

за баррель (+0,25%); Марка WTI торгуется на уровне 90,77 доллара за баррель (+0,68%).

Главные факторы влияния на рынке

Цены на нефть толкают к росту два фактора: сокращение объемов добычи сырья во главе с Саудовской Аравией и оптимизм роста спроса в Китае, который является главным импортером в мире, пишет Reuters.

Напомним, что Саудовская Аравия и Россия, являющиеся топовыми экспортерами нефти на глобальном уровне, добровольно продолжили политику сокращение объемов добычи нефти к концу этого года. Суммарно за эти страны снизят свои производители мощности на 1,3 миллиона баррелей в день.