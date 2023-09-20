В настоящее время важную роль для рынка играет решение о сокращении объемов добычи нефти от ОПЕК+. Лидерами этого процесса являются Саудовская Аравия и Россия. Суммарно эти страны будут добывать на 1,3 миллиона баррелей нефти ежедневно.

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Удорожание нефти представляет угрозу для усилий центробанка США

За последние месяцы две эталонные марки нефти существенно выросли в цене. Как вот сырье Brent с начала июня подорожало на 25% до 93 долларов за баррель. Бренд американской нефти WTI прибавил в цене 29% до 90 долларов за баррель за аналогичный период.

Таким образом, приближение цен на нефть к психологическому уровню 100 долларов за баррель может стать серьезным вызовом для Федеральной резервной системы США, которая делает все, чтобы окончательно решить проблему с инфляцией в стране.

Ожидается, что на сегодняшней встрече Федеральный резерв оставит ключевую ставку на текущем уровне. Однако рост цен на черное золото может стать причиной беспокойства. В то же время центробанк планирует удерживать ставку на высоком уровне в течение более длительного периода. Это же сигнализирует, что борьба с инфляцией еще не завершена.

Дело в том, что более высокие цены на нефть приводят к удорожанию топлива и других товаров, связанных с сырьем. Как следствие, расходы потребителей также становятся больше.