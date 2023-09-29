Економіст й глобальний керівник відділу досліджень сировинних товарів у відділі глобальних інвестиційних досліджень Goldman Sachs Джеффрі Каррі вважає, що у 2024 році ціни на нафту перейдуть до тризначних значень.

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Коли нафта буде коштувати 100 доларів за барель

Згідно з прогнозом, еталонний бренд нафти Brent наступного року буде коштувати 100 доларів за барель. Одна з ключових причин, яка сприяє такій динаміці, – дисбаланс між пропозицією та попитом на ринку нафти. Найімовірніше, ця ситуація лише погіршиться у наступному році, а також буде підштовхувати ціни до зростання, повідомив Джеффрі Каррі.

Експерт додав, що попит на нафту суттєво зріс. Зокрема, на минулому тижні ціни на сировину вже наблизилися до позначки у 100 доларів за барель. За його словами, цьому сприяло те, що попит перевищив очікування.

Зростання на понад півмільйона барелів в день перевершив навіть наші "бичачі" прогнози,

– сказав Джеффрі Каррі в інтерв'ю.

Важливим фактором на ринку нафти у 2023 році є рішення топових постачальників нафти про скорочення обсягів видобування. Наприклад, Саудівська Аравія та Росія щоденно до кінця поточного року будуть видобувати на 1,3 мільйона барелів менше.

Каррі вважає, що попит піде на спад, коли ціни на нафту досягнуть позначки на рівні 125 – 130 доларів за барель. Проте варто враховувати, що подорожчання нафти стане викликом для США. Зокрема, це може вдарити по зусиллях Федерального резерву щодо зменшення інфляції у країні.

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, нафта Brent торгується на ринку за ціною на рівні 95,74 долара за барель. Тоді як американська сировина WTI коштує 92,29 долара за барель, інформує Bloomberg. Наразі ці бренди демонструють позитивну динаміку.