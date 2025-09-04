Почему снижается стоимость нефти?

На встрече ОПЕК+ должна быть рассмотрена возможность повышения целевых показателей добычи в октябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent снова оказалась под давлением, поскольку ОПЕК+ рассматривает возможность выпуска большего количества баррелей в (IV квартале). Это может ухудшить ожидаемый профицит, особенно во время сезона низкого спроса,

– сообщили аналитики ANZ Research.

Заметим, что ОПЕК+ уже договаривалась об увеличении целевых показателей добычи на почти 2,2 миллиона баррелей в сутки с апреля по сентябрь. К тому же были повышены квоты для ОАЭ, на 300 тысяч баррелей в сутки.

Обратите внимание! Вероятно, ОПЕК+ увеличил квоты с апреля по сентябрь и из-за стремления расширить свою долю на рынке.

Как на стоимость нефти влияют США?

Сейчас участники рынка ожидают правительственные данные, относительно объемов запасов сырой нефти в США. Эту информацию должны опубликовать позже в четверг.

Заметьте! Источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти (API) в среду, отмечают, что с 29 августа запасы сырой нефти увеличились на 622 тысячи баррелей.

Что происходит с нефтью сейчас?