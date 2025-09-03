Кого должны были изобразить на украинских банкнотах?
Относительно известных украинцев, которых изобразили на банкнотах, велось много дискуссий, пишет 24 Канал.
Одной из самых противоречивых фигур в свое время был Иван Мазепа. Его изобразили на купюре 10 гривен. Такое решение вызвало возмущение даже у некоторых представителей ВРУ.
Как выглядят 10 гривен с Мазепой 2000 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала
Виктор Ющенко часто вспоминал, что когда Ивана Мазепу изобразили на банкноте, ему сразу позвонили из Верховной Рады и сказали: "Чего вы разместили "предателя"?" Потому что в российской исторической парадигме Мазепа был подвергнут анафеме,
– рассказали в Музее денег НБУ.
Как отметили в Музее денег, тех, кто возмущался из-за Мазепы, совсем не интересовало то, как он в свое время инвестировал в развитие украинской культуры. Нужно понимать, что вклад гетмана можно смело сравнить с деяниями Владимира Великого.
Обратите внимание! Первые гривны печатались далеко не в Украине. Они были изготовлены в Канаде и на Мальте в 1992 году. Печать национальной валюты за рубежом была связана с неспособностью Украины сделать это самостоятельно.
Что нужно знать об украинских гривнах?
- Периодически деньги выводятся из обращения. Таким образом банкноты "обновляются". НБУ принял решение о выводе из обращения некоторых копеек и гривен. В частности, больше не "ходят" мелкие монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
- Также НБУ прекратил печать некоторых банкнот. Это не означает, что их выводят из обращения. Просто регулятор не выпускает такие купюры. Речь, в частности, о банкнотах номиналом 100 гривен.
- "Стоимость" украинских денег менялась на протяжении веков. На ситуацию влияло много обстоятельств, в том числе война.