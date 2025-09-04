Чому знижується вартість нафти?
На зустрічі ОПЕК+ має бути розглянута можливість підвищення цільових показників видобутку у жовтні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Нафта марки Brent знову опинилася під тиском, оскільки ОПЕК+ розглядає можливість випуску більшої кількості барелів у (IV кварталі). Це може погіршити очікуваний профіцит, особливо під час сезону низького попиту,
– повідомили аналітики ANZ Research.
Зауважимо, що ОПЕК+ уже домовлялася про збільшення цільових показників видобутку на майже 2,2 мільйона барелів на добу з квітня по вересень. До того ж було підвищено квоти для ОАЕ, на 300 тисяч барелів на добу.
Зверніть увагу! Імовірно, ОПЕК+ збільшив квоти з квітня по вересень і через прагнення розширити свою частку на ринку.
Як на вартість нафти впливають США?
Зараз учасники ринку очікують на урядові дані, відносно обсягів запасів сирої нафти у США. Цю інформацію мають опублікувати пізніше у четвер.
Зауважте! Джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API) у середу, зазначають, що з 29 серпня запаси сирої нафти збільшились на 622 тисячі барелів.
Що відбувається з нафтою зараз?
- Станом на 4 вересня, нафта Brent торгується на біржі за – 67,14 долара за барель, американська WTI – 63,46 долара за барель, російська Urals – 62,21 долара за барель.
- ЄС встановив нову цінову стелю для російської нафти 3 вересня – 47,6 долара за барель. Ця гранична вартість діятиме для угод укладених після 20 липня. Контракти, що підписувались раніше і надалі реалізовуватимуться за ціновою стелею – 60 доларів.
- Російська нафтогазова галузь відчуває зниження прибутків. Це, зокрема, можна побачити по зменшенню грошових надходжень "Роснєфті". Потрібно розуміти, що саме ця компанія видобуває майже половину усієї нафти в Росії.