Где больше всего нефти?

Доказано, что самые большие залежи нефти сейчас имеет Венесуэла – почти 304 миллиардов баррелей. Это примерно 18% от всего мирового объема, сообщает 24 Канал со ссылкой на Статистический обзор мировой энергетики в 2024 году от Energy Institute.

Обратите внимание! При расчетах наличия нефти, учитываются только месторождения, где есть высокая степень вероятности добычи.

Нужно заметить, что большая часть залежей в Венесуэле это тяжелая и сверхтяжелая нефть. То есть, она требует более сложной и тяжелой переработки.

Не развивается нефтяной сектор Венесуэлы и из-за санкций США. Вследствие введения ограничений серьезно затруднено функционирование этой отрасли.

Также значительные запасы нефти имеют такие страны:

Саудовская Аравия

В общем Саудовская Аравия имеет залежи – 297,5 миллиарда баррелей. Именно эта страна является одним из лидеров добычи. Сейчас она составляет 12 миллионов баррелей в сутки.

Канада

В Канаде залежи составляют – примерно – 168 миллиардов баррелей. Сейчас в этой стране одни из крупнейших запасов нефти в мире.

Однако так было не всегда. До 2003 считалось, что Канада имеет лишь от 7 до 19 миллиардов баррелей. В январе этого же года к общему объему были добавлены запасы в битуминозных песках.